Hyderabad fire breaking news: హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో గురువారం ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చార్మినార్ సమీపంలోని మదీనా ప్రాంతంలో ఉన్న పాతర్గట్టి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనతో అక్కడి వ్యాపారులు, స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
సమాచారం ప్రకారం, ఎస్వైజే షాపింగ్ మాల్లో ఉన్న ఒక హోసియరీ దుకాణంలో మొదట మంటలు కనిపించాయి. కొద్ది సేపటికే మంటలు వేగంగా వ్యాపించడంతో మొత్తం ప్రాంతం పొగతో కమ్ముకుంది. ఉదయం సమయం కావడంతో అక్కడ రద్దీ తక్కువగా ఉండటంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ అగ్నిప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మొఘల్పురా ఫైర్ స్టేషన్కు చెందిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజిన్ల సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ప్రస్తుతం మంటలు మరింత వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
దుకాణం పక్కనే విజయ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ ఉండటంతో అధికారులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అలాగే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో అనేక దుకాణాలు ఉండటంతో మంటలు ఇతర షాపులకు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.
అగ్నిప్రమాదానికి గల అసలు కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగి ఉండొచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం విడుదల కాలేదు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా గాయాల గురించి సమాచారం లేదు. అయితే దుకాణంలో ఉన్న వస్తువులు పూర్తిగా దగ్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు, ఫైర్ అధికారులు కలిసి పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నారు.
పాతబస్తీలోని రద్దీ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చార్మినార్, మదీనా ప్రాంతాల్లో ఎప్పుడూ జనసంచారం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇలాంటి ఘటనలు మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని ప్రజలు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.