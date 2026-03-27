Hyderabad Free Petrol: హైదరాబాద్ ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఫ్రీగా పెట్రోలు ఇచ్చిన యువకుడు..!

Hyderabad Petrol Shortage: హైదరాబాద్‌లో ఈమధ్య.. పెట్రోల్ గురించి వస్తున్న వార్తలు ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం దేశంలో ఇంధన నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని చెబుతున్నప్పటికీ, నగరంలో పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనదారులు భారీ సంఖ్యలో చేరుతున్నారు. గంటల తరబడి క్యూల్లో నిలబడి పెట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు. చాలా మంది ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, అదనంగా క్యాన్‌లలో కూడా నింపుకుంటున్నారు. దీనివల్ల బంకుల్లో పెట్రోల్ వేగంగా అయిపోతోంది.
హైదరాబాద్ లో చాలా మంది..గంటల తరబడి క్యూల్లో నిలబడి పెట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి వల్ల నగరంలో ట్రాఫిక్ కూడా పెరిగింది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో కూడా పెట్రోల్.. బంకుల వద్ద జనాలు కనిపిస్తున్నారు. పెట్రోల్ త్వరగా.. అయిపోతుండటంతో కొంతమంది మరింత భయపడుతున్నారు. అసలు కొరత లేకపోయినా, భయంతో ఎక్కువగా కొనడం వల్ల కృత్రిమ కొరత ఏర్పడుతోంది.

ఇలాంటి సమయంలో హైదరాబాద్‌కు..చెందిన సయద్ అయూబ్ అనే వ్యక్తి ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆయన ఉచితంగా పెట్రోల్ పంపిణీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆటో డ్రైవర్లు, ఫుడ్ డెలివరీ చేసే యువకులు వంటి వారికి ఆయన సహాయం అందిస్తున్నారు. చిన్న బాటిళ్లలో పెట్రోల్ నింపి అవసరమైన వారికి ఇస్తున్నారు. రోజువారీగా పని చేసే ఈ వర్గాలకు ఇది పెద్ద సహాయం అవుతోంది.  

అయితే ఆయన చేసిన ఒక వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీసింది. పెట్రోల్ తీసుకుంటున్న సమయంలో కొందరు “భారత్ మాతా కీ జై” అని నినాదాలు చేయగా, అయూబ్ ఆపాలని చెప్పారు. దేశానికి సమస్య వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసుండాలని, మతాన్ని ఇందులోకి తీసుకురావద్దని ఆయన సూచించారు. హిందువులు, ముస్లింలు అందరూ ఒకటే అన్న భావనను వ్యక్తం చేశారు.

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కొందరు ఆయన మాటలను సమర్థిస్తూ, ఐక్యత చాలా ముఖ్యం అని అంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం ఆ వ్యాఖ్యను విమర్శిస్తున్నారు. దేశభక్తి నినాదాలను ఎందుకు ఆపాలని అన్నారు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ కొనసాగుతోంది.

సయద్ అయూబ్ ఒక సామాజిక సేవా సంస్థ ద్వారా సేవలు చేస్తుంటారు. పేదలకు ఆహారం అందించడం, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆయన చేసిన సహాయం కొంతమందికి ఉపశమనం కలిగిస్తోంది.

Hyderabad petrol shortage free petrol Hyderabad Syed Ayub free petrol petrol queue Hyderabad fuel crisis India hyderabad viral video petrol bunk rush

Best Time To Exercise: గుండె పదిలంగా ఉండాలి అంటే.. ఈ సమయాల్లో మాత్రమే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి..!