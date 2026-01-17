English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad: తెలుగు ప్రయాణీకులకు కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. హైదరాబాద్‌కు 2 అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు..!

Hyderabad: తెలుగు ప్రయాణీకులకు కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. హైదరాబాద్‌కు 2 అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లు..!

Amrit Bharat Express To Hyderabad: కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలుగు రైలు ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్‌కు మరో రెండు అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను కేటాయించింది. చర్లపల్లి నుంచి నాగర్ కోయిల్, నాంపల్లి నుంచి తిరువనంతపురం మధ్య ఏపీ మీదుగా రైళ్లు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల తొమ్మిది అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించనుందనే సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా వెస్ట్ బెంగాల్, అసోం నుంచి ఇతర మార్గాలకు కనెక్టివిటీని పెంచింది. సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రీమియం సౌకర్యాలను కల్పిస్తూ రైలు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.  

 ఈ రైలు మొత్తంగా పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ఏపీ, తమిళనాడు, బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి స్టేషన్‌లలో కనెక్టివిటీని పెంచుతూ ప్రయాణం చేస్తాయి. ఇక అతి పొడవైన రూట్‌లలో ఒకటిగా న్యూ జల్పాయిగురి నుంచి తిరుచీరపల్లీ వెళ్లే రైలు.  

 ఇంకా గువాహటి నుంచి నాగర్ కోయిల్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ నడుస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు తెలుగు ప్రయాణికుల కోసం మరో రెండు అమృత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు కేటాయించి కేంద్రం భారీ శుభవార్త చెప్పింది. అమృత్ భారత్ కేటగిరీలో చర్లపల్లి నుంచి నాగర్ కోయిల్, నాంపల్లి నుంచి తిరువనంతపురం మధ్య ఏపీ మీదుగా ఈ రైళ్లు వెళ్తాయి.  

 ప్రధానంగా ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈనెల 23వ తేదీన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమృత్‌ భారత్‌ రైళ్లను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగే అమృత్ భారత్ రైళ్ల సంఖ్య మూడుకు పెరిగింది.  

 అమృత్ భారత్‌ రైళ్లు అంటే నాన్ ఏసీ రైలు. సుదూర ప్రాంతాలకు అతి తక్కువ ధరలోనే ప్రయాణం చేయవచ్చు. గమ్యస్థానాలకు వేగంగా ప్రీమియం సౌకర్యాలతో ప్రయాణం చేసే సౌలభ్యం కల్పిస్తుంది. ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రైళ్ల కనెక్టివిటీ పెంచనుంది.

Amrit Bharat Express Hyderabad Amrit Bharat Train New Trains To Hyderabad Indian Railways latest news

