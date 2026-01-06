English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Rate Today: పసిడి ధరలు..ఊహకందని మార్పులు.. జనవరి 6వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి ఎగబాకాయి. వరుసగా రెండు రోజులుగా పెరుగుతున్న ధరలు మళ్లీ పెట్టుబడిదారులు, వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ కదలికలు కలిసి పసిడి, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నేడు జనవరి 6వ తేదీ మంగళవారం  హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.600 పెరిగి రూ.1,38,820కు చేరింది. గత రెండు రోజుల్లోనే బంగారం ధర దాదాపు రూ.3,000 వరకు పెరగడం గమనార్హం. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర కూడా రూ.550 పెరిగి రూ.1,27,250గా నమోదైంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల సీజన్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ధరలు పెరుగుతుండటం కొనుగోలుదారులను ఆలోచనలో పడేస్తోంది.

వెండి ధరలూ అదే దారిలో సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో కేజీ వెండి ధర ఒక్కసారిగా రూ.6,000 పెరిగి రూ.2,71,000కు చేరింది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, అంతర్జాతీయంగా వెండిపై పెరుగుతున్న డిమాండ్ కూడా ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతోందని మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ పరిశ్రమల్లో వెండి వినియోగం పెరగడంతో ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలో కూడా దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల్లో పెద్దగా తేడా లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ ధరలనే బెంచ్‌మార్క్‌గా వ్యాపారులు పరిగణిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరల్లో స్థిరత్వం లేకపోవడం వల్ల రానున్న రోజుల్లో ధరలు ఇంకా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

భవిష్యత్తు దృష్ట్యా పెట్టుబడిగా బంగారం, వెండిని చూసేవారు మార్కెట్ పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా గమనించాలని సూచిస్తున్నారు. తాత్కాలిక లాభాల కోసం కాకుండా దీర్ఘకాల పెట్టుబడి కోణంలో ఆలోచిస్తేనే మంచిదని ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం. మొత్తం మీద బులియన్ మార్కెట్‌లో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ఈ పెరుగుదల పసిడి, వెండి మళ్లీ హాట్ టాపిక్‌గా మారాయని చెప్పొచ్చు.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

