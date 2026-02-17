English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!

Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!

Half Day Schools In Hyderabad From March 16: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. ఇక స్కూళ్లు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు ఒంటిపూట పని చేస్తాయి. మధ్యాహ్న భోజనం కూడా మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు అందజేస్తారు. అయితే మార్చి 16వ తేదీ నుంచి తెలంగాణలో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు ఒంటిపూట బడులకు యాజమాన్యలు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ఎండాకాలం అతి త్వరలో రానుంది. స్కూళ్లకు సమ్మర్‌ హాలిడేస్‌ కూడా వస్తాయి. అయితే, అంతకుముందే స్కూళ్లకు ఒంటి పూట బడులకు సర్కార్ సన్నద్ధమవుతోంది. హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఒంటిపూట బడులకు స్కూల్లో యాజమాన్యాలు రెడీ చేస్తున్నారు. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల నర వరకు ఈ పరీక్షలు ఉండనున్నాయి.   

2 /5

 ఇక పదో తరగతి పరీక్ష కేంద్రాలు వివిధ ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ స్కూల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్షలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు జరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆ పరీక్ష కేంద్రాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఒంటిపూట బడులు నిర్వహిస్తారు.  

3 /5

అంటే ముందుగా మధ్యాహ్నం భోజనం మధ్యాహ్నం 12: గంటల వరకు చేరుకుంటాయి. ముందుగా విద్యార్థులకు భోజనం అందించిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఒంటి పూట బడులు నిర్వహించనున్నారు. అయితే, ప్రధానంగా ఈ SSC పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లు ఉన్న కేంద్రాలలో మాత్రమే ఈ ఒంటిపూట బడులు ఉండనున్నాయి.  

4 /5

ఇక ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీనే ప్రారంభం అవుతాయి. కానీ, ఆరోజు రెండో శనివారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ తర్వాత మార్చి 15 కూడా ఆదివారం సెలవు. ఇక సోమవారం మార్చి 16వ తేదీ నుంచి  ఒంటిపూట బడులే నిర్వహిస్తారు. అంటే ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు ఈ కేంద్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.  

5 /5

అయితే, ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు పూర్తి అయ్యేది ఏప్రిల్‌ 16 వరకు. అప్పటి నుంచి అన్నీ స్కూళ్లకు ఒంటి పూట బడులు నిర్వహించనున్నారు. అంటే ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు క్లాసులు జరుగుతాయి. ఎండాకాలం నేపథ్యంలో ప్రతి ఏడాది పాఠశాలలు ఒంటిపూట బడులు ఏప్రిల్‌ నెలలో నిర్వహిస్తాయి. ఇక స్కూళ్ల సమ్మర్‌ హాలిడేస్‌ ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 11వ తేదీ వరకు ఉండనున్నాయి. ఇక 2026- 27 అకాడమిక్ సంవత్సరం మాత్రం జూన్ 12వ తేదీన ప్రారంభం అవుతుంది.

Hyderabad Hyderabad City News Hyderabad Schools Top Schools In Hyderabad Hyderabad Half Day Schools March 16

Next Gallery

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!