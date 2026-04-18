Hyderabad: హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ కీలక ఆదేశాలు.. ఎండల తీవ్రతపై ప్రజలకు రెడ్ అలర్ట్ - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Heat Wave Alert Stay Safe in Hyderabad Collector Issues: పెరుగుతున్న ఎండల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ కలెక్టర్ ప్రజలకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతను 42 డిగ్రీలను కూడా చేరాయి. మొన్న జగిత్యాల ధర్మపురీలో ఏకంగా 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అయ్యాయి. అయితే మరో వారం రోజులపాటు జాగ్రత్త వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రెడ్ అలర్ట్ అని చెప్పాలి. ఏప్రిల్ నెలలోనే 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే దాటేశాయి. తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాదాపు 44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలకు చేరాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్త తీసుకోవాలని హైదరాబాద్ కలెక్టర్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ప్రధానంగా ఎండ సమయంలో బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అత్యధికంగా ఎండలు ఉన్న సమయంలో బయటకు రాకూడదు. సరైన నీళ్లు తీసుకొని హైడ్రేషన్ గా ఉండాలి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీతో పాటు కచ్చితంగా వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకు వెళ్ళండి.
ఎప్పుడు శరీరం చల్లగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఎండ సమయంలో బయటకు రాకుండా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల మధ్య బయటకు రాకుండా ఉండండి. కేవలం కాటన్ లైట్ వెయిట్ దుస్తులను మాత్రమే వేసుకోండి. అంతేకాదు వృద్ధులు, గర్భిణీలు, పిల్లలు కూడా జాగ్రత్త వహించాలి. పిల్లలను పార్కు చేసిన కార్లలో వదలకండి.
మీ శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతే కేవలం చల్లనీటితో మాత్రమే స్నానం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ బంధుమిత్రులు, ఇరుగు పొరుగువారు ఎవరైనా అనారోగ్య బారిన పడితే సహాయపడండి. మీతోపాటు ఎండలో గొడుగులు తీసుకో వెళ్లడానికి ప్రయత్నించండి.
అంతేకాదు అత్యవసర సమయంలో ఎమర్జెన్సీ నంబర్ 108 కి కాల్ చేయాలి. లోకల్ హెల్త్ సర్వీస్ ను కూడా పొందవచ్చు. ఇక మరో వారం రోజుల పాటు ఇలా ఎండ తీవ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు సురక్షితంగా ఉండటానికి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.