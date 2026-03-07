Hyderabad Alert: హైదరాబాద్ ప్రజలు 3 రోజులు బయటకి రావద్దు అంటూ హెచ్చరిక.. ఎందుకంటే..!

Hyderabad: హైదరాబాద్ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో వచ్చే మూడు రోజులు.. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎందుకు బయటకి రాకూడదు.. అసలు ఏమైంది అంటే..!
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వైద్యులు ముఖ్యమైన హెచ్చరిక చేశారు. రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి వచ్చే మూడు రోజులపాటు తీవ్ర ఎండలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యారోగ్య శాఖ సూచించింది.
వైద్యులు చెప్పిన ప్రకారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు బయటికి రావడం ఆరోగ్యానికి హానికరం కావచ్చని చెబుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఆ సమయంలో బయటికి రావద్దని పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రవీందర్ నాయక్ సూచించారు.
ఎండల కారణంగా ఎక్కువగా కనిపించే సమస్యల్లో డీహైడ్రేషన్ ఒకటి. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోతే తలనొప్పి, అలసట, తల తిరగడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే దాహం వేయకపోయినా తరచూ నీళ్లు తాగాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. రోజంతా నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరం చల్లగా ఉండటంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి.
నీళ్లతో పాటు మజ్జిగ, నిమ్మరసం, కొబ్బరి నీరు వంటి పానీయాలు కూడా తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించడమే కాకుండా వేడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. బయటికి వెళ్లాల్సి వస్తే తలపై టోపీ లేదా గుడ్డ కప్పుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్లలు, వృద్ధులు మరియు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరికి ఎండ ప్రభావం త్వరగా పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీరు అవసరం లేకుండా బయటికి వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిది. అలాగే లైట్ కలర్ దుస్తులు ధరించడం, ఎండలో ఎక్కువసేపు తిరగకుండా ఉండటం కూడా అవసరం. బయటికి వెళ్లినప్పుడు నీటి బాటిల్ వెంట తీసుకెళ్లడం మంచిదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.