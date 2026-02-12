English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎండల ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్..! మరో 2 రోజుల్లో పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు..!

Summer to begin in Hyderabad: చలికాలం తగ్గుతూ వస్తోంది.. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా రానున్న రెండు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఉదయం సమయంలో పొగ మంచు అలాగే ఉంటుంది.. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో రెండు రోజుల్లో ఎండ ప్రభావం మరింత పెరుగనుందని సమాచారం. 
 
 రాను రాను ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. చలికాలం వెళ్లిపోయింది, సమ్మర్‌ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి నెల కూడా వచ్చేసింది. అయితే 33 డిగ్రీలు నమోదయ్యే అవకాశం మరో రెండు రోజుల్లో ఉండనుందని ఐఎండీ తెలిపింది. అయితే రాత్రి సమయంలో చలిగాలులు అలాగే ఉంటున్నాయి. 16 నుంచి 18 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.  

  ఫిబ్రవరి 12 అంటే ఈరోజు గురువారం ఉదయమే 31 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు హిమాయత్‌ నగర్‌లో నమోదయ్యాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా ముషీరాబాద్, చార్మినార్, ఖైరతాబాద్, అంబర్ పేట్, బండ్లగూడలో 30 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి.  

 ఎండాకాలం ఫిబ్రవరి నెల ప్రారంభంలోనే  పెరుగుతూ వస్తుంది .శివరాత్రి తర్వాత ఈ ఎండల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. రానున్న రెండు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంది. ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలోనే ఎండలు ప్రారంభమవుతున్నాయి.  

 ప్రధానంగా ఎక్కువగా ఈ ఎండలు ఏప్రిల్, మే ,జూన్ సమయాల్లో ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి ఎండలు ప్రారంభం అవ్వడంతో ప్రజలు కాస్త ఇబ్బందులకు గురయ్య అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికీ రాత్రి చలిగాలులు ఉంటున్నాయి. ఉదయం సమయంలో ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుంది.   

 ఇక వచ్చేనెల ఎండలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే రానున్నది ఎండాకాలం కాబట్టి అయితే ఇప్పటివరకు భారత వాతావరణ శాఖ ఎండా కాలానికి సంబంధించి ఎలాంటి హెచ్చరికలు మాత్రం జారీ చేయలేదు. ఇప్పుడే 31 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదువుతున్నాయి. ఇక ఎండకాలంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటాయో చూడాలి.

