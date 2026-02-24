English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు, రాబోయే కొన్ని గంటలు అలెర్ట్..!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో అకాల వర్షాలు.. ఈ ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టనున్న వానలు, రాబోయే కొన్ని గంటలు అలెర్ట్..!

Heavy Rains Alert In Hyderabad Today: హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి 3 గంటల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాలను ఈ అకాల వర్షాలు ముంచెత్తాయి. భాగ్యనగరం వ్యాప్తంగా ఐదు గంటల సమయం వరకు ఈ వర్షలు దంచికొట్టాయి. అయితే, రానున్న మరికొన్ని గంటలపాటు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడతాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

హైదరాబాద్‌ను అకాల వర్షం ముంచెత్తుతోంది. రాత్రి 3 గంటల సమయం నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ప్రధానంగా సికింద్రాబాద్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, బషీర్‌బాగ్‌, అల్వాల్‌తోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఈ భారీ వర్షం కురుస్తోంది.  

2 /6

రానున్న కొన్ని గంటలపాటు కూడా జీహెచ్‌ఎంసీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ కేంద్రం వెల్లడించింది. నగరంలోని ఉత్తర, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఈ వర్షాలు నమోదవుతాయి.  

3 /6

ఈ భారీ వర్షాల వల్ల ఇప్పటికే నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ సరఫరా రాత్రి నుంచే నిలిచిపోయింది. మరోవైపు రానున్న మరికొన్ని గంట్లో కూడా అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.  

4 /6

మరో రెండు గంటల్లో గద్వాల్‌, నాగర్‌ కర్నూల్‌, మహబూబు నగర్‌, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, వనపర్తి జిల్లాలో ఈ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈదురుగాలులతో పాటు ఉరుములు మెరుపులు కూడా సంభవించే అవకాశం ఉంది.  

5 /6

ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు హైదరాబాద్‌ పరిధిలో పొడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇక సాయంత్రం మళ్లీ మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.  

6 /6

పిట్లం, జైనూర్‌, ఆదిలాబాద్‌, సిర్పూర్‌లో నిన్న ఒక్క సెంటిమీటర్‌ వర్షపాతం నమోదు అయింది. తాళ మడుగు, తామ్సీ, జుక్కల్‌, పాపన్నపేటలో అర సెంమీ నమోదు అయింది. ఇక మెదక్‌, డోర్నకల్‌, ఆర్మూర్‌లోని పలుప్రాంతాల్లో చెదురు మొదురు వర్షాలు పడ్డాయి.  

Hyderabad city Hyderabad City News Hyderabad heavy rains today Hyderabad Rain Alert hyderabad weather update

Next Gallery

Today Rasi Phalalu: ఈ 3 రాశులకు విజయం ఖాయం.. ఒక రాశికి మాత్రం అలెర్ట్‌..!