  Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!

Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!

Hyderabad Real Estate: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవలి కాలంలో హైదరాబాద్‌ను ముఖ్య ఆదాయ వనరుగా ఉపయోగించుకుంటూ, అవసరమైనప్పుడల్లా ప్రభుత్వ భూములను అమ్మే విధానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇదే పద్ధతిని గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా అనుసరించడం వల్ల, ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ ఏమి చేసినా, ప్రతిపక్షంగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ విమర్శించే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. అభివృద్ధి కోసం సంపాదించడం ఒక విధానం కాగా, శాశ్వత ఆస్తులను విక్రయించడం పూర్తిగా భిన్నంగా మారింది. భూమి వంటి విలువైన ఆస్తులు ప్రభుత్వాలకు తాత్కాలికంగానే ఉన్నా, అవి భవిష్యత్తు తరాలకు అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. అందువల్ల ప్రభుత్వాలు తమ బాధ్యతను గుర్తుంచుకుని వాటిని నిరంతరం అమ్ముకుంటూ పోవడం సరైన నిర్ణయం కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరాలకు భూసంపదను తగ్గించే అధికారం ఏ ప్రభుత్వానికీ లేదనే వాదన వినిపిస్తోంది.
ఇలాంటి నేపథ్యాల్లో, కోకాపేట నియోపోలిస్,  గోల్డెన్ మైల్ ప్రాంతాల్లో జరిగిన తాజా భూముల వేలం మరోసారి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌ను దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మార్చింది. గురువారం ముగిసిన HMDA ఈ-వేలంలో ప్లాట్ నెంబర్ 15కి రూ.151.25 కోట్లు, ప్లాట్ నెంబర్ 16కి రూ.147.75 కోట్ల భారీ ధరలు నమోదయ్యాయి. ఈ రెండు ప్లాట్ల విక్రయం ద్వారా మాత్రమే రూ.1,352.71 కోట్లు ప్రభుత్వ ఖాతాలో చేరాయి. ప్లాట్ నెంబర్ 15ను జీహెఆర్ ఇన్‌ఫ్రా, ప్లాట్ నెంబర్ 16ను గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ కొనుగోలు చేశాయి.

ఈ వేలాల ప్రభావంతో, నియోపోలిస్ లేఅవుట్‌లో ఇప్పటివరకు సేకరించిన మొత్తం ఆదాయం రూ.2,708 కోట్లకు చేరింది. 2023లో ఇదే ప్రాంతంలో ఎకరం సగటు ధర రూ.73 కోట్లుగా ఉండగా, ఇప్పుడు అది దాదాపు రెట్టింపై రూ.142.83 కోట్లకు పెరగడం గమనార్హం. ఈ భారీ పెరుగుదలకు కారణం కార్పొరేట్ సంస్థల పెరుగుతున్న డిమాండ్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు, భవిష్యత్ పెట్టుబడుల అవకాశాలు పెరగనున్నాయి.

కోకాపేట ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రీమియం జోన్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సమీపం, మెట్రో విస్తరణ, ఫైబర్‌నెట్ సిటీ వంటి ప్రాజెక్టులు దీనికి మరింత విలువ తెచ్చాయి. పశ్చిమ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఐటీ రంగం, రియల్ ఎస్టేట్, కమర్షియల్ అభివృద్ధి కేంద్రంగా మారుతున్నందున, సాధారణ కుటుంబాలు ఇక్కడ భూములు కొనడం దాదాపు అసాధ్యమైందని చెప్పాలి.

అధిక ధరలు పలకడానికి ప్రధాన కారణం ఐటీ కంపెనీల విస్తరణ, లగ్జరీ నివాస ప్రాజెక్టులు,  మల్టీనేషనల్ కంపెనీల ఆసక్తి. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న మార్కెట్లలో ఒకటిగా మారుతోంది.

వచ్చే 10 ఏళ్లలో పశ్చిమ, దక్షిణ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కోకాపేట, నానక్‌రామ్‌గూడ, గచ్చిబౌలి, కొత్త లేఅవుట్‌లు, రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రేట్లు 20–30శాతం వరకు పెరిగే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ విస్తరణ, కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం, కార్పొరేట్ ఆఫీసుల పెరుగుదల ఈ ధరల పెరుగుదలకి కారణంగా మారవచ్చు.

ఇప్పటికే జరిగిన వేలాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఆదాయాన్ని సేకరించింది. డిసెంబర్ 3న నియోపోలిస్‌లో, డిసెంబర్ 5న గోల్డెన్ మైల్‌లో తదుపరి వేలాలు జరుగనున్నాయి. ఇవి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నగరాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వానికి భూముల కొరత సమస్య ఎదురయ్యే అవకాశాన్ని విశ్లేషకులు చూపుతున్నారు.

మొత్తంగా ఈ వేలాల ఫలితాలు పెట్టుబడిదారులకు కొత్త ఉత్సాహం తీసుకువచ్చాయి. రాబోయే సంవత్సరాల్లో అధిక లాభాలు ఆశించే వారు కోకాపేట వంటి ప్రీమియం ప్రాంతాలపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

