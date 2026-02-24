Hyderabad Land Rates: హైదరాబాద్ లో భూములకు రెక్కలు.. మరోసారి హాట్ టాపిగ్గా హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాలు.. చదరపు గజం ఎంతంటే..?

Hyderabad Land Rates: హైదరాబాద్లో భూముల ధరలు మరోసారి హాట్ టాపిగ్గా మారాయి. హౌసింగ్ బోర్డు నిర్వహించిన తాజా బహిరంగ వేలంలో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఖాళీ ప్లాట్లు కళ్లు చెదిరే ధరలకు అమ్ముడయ్యాయి. మొత్తం 14 ప్లాట్ల విక్రయంతో బోర్డుకు సుమారు రూ.34.27 కోట్ల ఆదాయం లభించింది. ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలిలో చదరపు గజానికి రూ.1.76 లక్షలు పలకడం రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
నగర వ్యాప్తంగా భూముల ధరలు ఇప్పటికే ఎకరానికి కోట్లలో దూసుకుపోతుండగా.. ఓపెన్ ప్లాట్లకూ ఇదే స్థాయి డిమాండ్ ఉండటం ఈ వేలం ద్వారా స్పష్టమైంది. గచ్చిబౌలితో పాటు కూకట్పల్లి, బాలాజీ నగర్, చింతల్, భౌరంపేట్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థలాలకు బిడ్డర్లు పోటీపడి ధరలను మరింత ఎగదోశారు. కూకట్పల్లి బాలాజీ నగర్లో చదరపు గజం రూ.1.64 లక్షల వరకు వెళ్లింది.
ఈ వేలం కేపీహెచ్బీ కమ్యూనిటీ హాల్లో నిర్వహించగా, సుమారు 50 మంది బిడ్డర్లు పాల్గొన్నారు. నగరంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ స్థలాల కోసం పెట్టుబడిదారులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు పోటీ పడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.
ఇటీవలే ఈ నెల 18న రాజేంద్ర నగర్ పరిధిలోని లక్ష్మీగూడలో నిర్వహించిన మరో వేలంలో 14 ప్లాట్లు రూ.14.75 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. అక్కడ కనీస ధర చదరపు గజానికి రూ.32 వేలుగా నిర్ణయించగా, గరిష్ఠంగా రూ.51 వేల వరకు వెళ్లింది.
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్ల విక్రయానికి ఈ నెల 2న హౌసింగ్ బోర్డు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కూకట్పల్లి, చింతల్, కుత్బుల్లాపూర్, నిజాంపేట, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లోని ప్లాట్లతో పాటు భరత్ నగర్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో 1106 గజాలు, భౌరంపేట్లో 2,600 గజాలు, కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో 266 గజాలు, చింతల్ కాలనీలో 6 ప్లాట్లు, గచ్చిబౌలి కాలనీలో 3 ప్లాట్లు వేలంలో ఉంచారు.
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గే సూచనలు లేవని, ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ భూములకు మరింత విలువ పెరుగుతోందని స్పష్టమవుతోంది.