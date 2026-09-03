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హైదరాబాద్ - మంగళూరు స్పెషల్ ట్రైన్స్ సర్వీసులు పొడిగింపు..టైమింగ్స్, రూట్ వివరాలివే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:38 AM IST

రైలు ప్రయాణికులకు ఒక శుభవార్త! ఇకపై హైదరాబాద్ నుండి మంగళూరు వెళ్లాలనుకునే వారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ రూట్‌ను పొడిగిస్తూ సెంట్రల్ రైల్వే ఒక వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను హైదరాబాద్ నుండి మంగళూరుకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

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ప్రత్యేక రైళ్లు

భారతీయ రైల్వే అతి పెద్ద రవాణా వ్యవస్థగా ఉంటూ, సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులను అతి తక్కువ సమయంలో చేరుస్తుంది. టికెట్ ధరలు కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో చాలా మంది రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో రైల్వే శాఖ మరింత ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది.  

hyderabad to mangaluru special trains2/5

హైదరాబాద్ మంగళూరు ప్రత్యేక రైళ్లు

ఈ నేపథ్యంలో, ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హైదరాబాద్ నుండి మంగళూరు సెంట్రల్‌కు ఈ వీక్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్లను పొడిగించింది. దీని ద్వారా ప్రతి బుధవారం హైదరాబాద్ నుండి మంగళూరుకు ప్రయాణించే సదుపాయం కల్పించింది.  

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దక్షిణ మధ్య రైల్వే వార్తలు

సెప్టెంబర్ 9 నుండి నవంబర్ 25 వరకు ప్రతి బుధవారం హైదరాబాద్ నుండి మంగళూరు సెంట్రల్‌కు ఈ రైలు అందుబాటులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా, తిరుగు ప్రయాణంలో మంగళూరు నుండి గురువారం బయలుదేరి, శుక్రవారం హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 10 నుండి నవంబర్ 26 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.  

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హైదరాబాద్ టూ మంగళూరు ట్రైన్ టైమింగ్స్

మంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ వెళ్లే ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు నంబరు 07098. ఇది ప్రధానంగా మంగళూరు నుండి సాయంత్రం 6:25 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఈ రైలు గుంతకల్, మంత్రాలయం రోడ్డు, రాయచూర్, కృష్ణ, యాద్గీర్‌, సేడాం, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట మీదుగా ప్రయాణించి ఉదయం 4 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది.   

Indian Railway5/5

భారతీయ రైల్వే

ఈ సమయాల్లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవు. మంగళూరు నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ రైలు ఆంధ్ర ప్రాంతం మీదుగా హైదరాబాద్‌కు చేరుకుంటుంది.

TAGS:
hyderabad to mangaluru special trains
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hyderabad mangaluru special train schedule

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