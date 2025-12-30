Hyderabad Metro: మెట్రో ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. న్యూ ఇయర్ వేళ అధికారుల కీలక నిర్ణయం..

Hyderabad metro good news for passengers: న్యూ ఇయర్ వేళ రాత్రి వరకు మెట్రో సర్వీసులను అందుబాటులో ఉంచుతామని అధికారులు ప్రకటించారు. దీంతో హైదరాబాద్ వాసులకు ఇది గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకొవచ్చు.
దేశమంతా కూడా న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు రెడీ అవుతున్నారు. మొత్తంగా చాలా మంది తమ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ లతో కొత్త ఏడాది వేడుకల్ని జరుపుకుంటారు. ఇక హైదరాబాద్ లో న్యూ ఇయర్ వేడుకల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరంలేదు.
ముఖ్యంగా ట్యాంక్ బండ్, నెక్లెస్ రోడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో కొత్త ఏడాదిని తమ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో జరుపుకుంటారు. రాత్రంతా బైక్ ల మీద తిరుగుతు హల్ చల్ చేస్తుంటారు. మరోవైపు ఇప్పటికే పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ను స్టార్ట్ చేేశారు.ఈ క్రమంలో మోతాదుకు మించి లిక్కర్ తాగినట్లు దొరికితే అధికారులు చర్యలకు రెడీ అయిపోయారు.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో అనేక హోటళ్లు, రెస్టారెంట్స్ లో ఈవెంట్స్ ల ఏర్పాట్లకు నిర్వాహకులు రెడీ అయిపోయారు. మరోవైపు సీపీ సజ్జనార్ సైతం నగరవాసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తప్పతాగి రైడింగ్ చేయోద్దని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని, తప్పతాగి న్యూసెన్స్ లు చేయడం, ఇతరులకు ఇబ్బందులు కల్గించే విధంగా ప్రవర్తిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో ప్రయాణికులకు ఎంఎంటీఎస్ శుభవార్త చెప్పింది.
లింగం పల్లి -హైదరాబాద్ అదేవిధంగా లింగం పల్లి -ఫలక్ నూమాల మధ్య ప్రత్యేకంగా రైళ్లను నడిపిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మెట్రో కూడా మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. న్యూ ఇయర్ సంబరాల నేపథ్యంలో అర్థరాత్రి వరకు మెట్రోలను అందుబాటులో ఉంచుతామని తెలిపింది.
న్యూ ఇయర్ వేడుకలను దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ తమ సర్వీసులను రాత్రి ఒంటిగంట వరకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు వెల్లడించింది. సాధారణంగా రైల్వే సర్వీసులు రాత్రి 11 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
కానీ న్యూఇయర్ నేపథ్యంలో మాత్రం డిసెంబర్ 31 రోజు రాత్రి .. ప్రారంభ స్టేషన్ల నుంచి రాత్రి ఒంటిగంటకు చివరి మెట్రో రైళ్లు బయలుదేరనున్నాయి. మెట్రో ప్రయాణీకులు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.