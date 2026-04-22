English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Hyderabad Metro: ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వాసులకు మెట్రో భారీ శుభవార్త.. ఇక నుంచి.!.

Hyderabad metro rail key decision: ఆర్టీసీ సమ్మెవేళ హైదరాబాద్ మెట్రో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  ఈ క్రమంలో దీనిపై  ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  మరోవైపు తమ డిమాండ్ లను పరిష్కరించే వరకు వెనక్కు తగ్గేదిలేదని ఆర్టీసీ స్పష్టం చేసింది.
 
1 /5

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సిబ్బంది సమ్మె చేపట్టింది. ఎక్కడికక్కడ బస్సులు డిపొల్లోనే నిలిచిపోయాయి. అంతే కాకుండా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరబాద్ లో ఆర్టీసీ బస్సులను చాలా మంది ఉపయోగిస్తారు. ఇక మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన మహలక్ష్మి పథకం లబ్దిదారులు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  

2 /5

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ ప్రజలకు మెట్రో ఊహించని శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్ లో బస్సుల రద్దుతో కార్యాలయాలకు, తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లలేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈక్రమంలో హైదరాబాద్ మెట్రో  కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వివిధ మార్గాల్లో సర్వీసులను పెంచుతున్నామని మెట్రో రైలు వెల్లడించింది.

3 /5

ముఖ్యంగా.. మియాపూర్-ఎల్బీనగర్ కారిడార్, నాగోల్-రాయదుర్గం కారిడార్‌లలో మెట్రో సేవలను పెంచింది. ప్రజల రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రాత్రి 11 గంటల తర్వాత కూడా మెట్రో సర్వీసులను పొడిగించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు మెట్రో ఎండీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

4 /5

మియాపూర్ - ఎల్బీనగర్ కారిడార్‌లో సాధారణంగా  అత్యవసర సమయాల్లో ఉదయం, సాయత్రం వేళల్లో ప్రతి 3 నిమిషాల 40 సెకన్లకు ఒక రైలును, ఇతర సమయాల్లో 4 నిమిషాల 50 సెకన్లకు ఒక రైలు ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.   

5 /5

ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో రోజంతా 4 నిమిషాల 20 సెకన్లకు ఒక రైలును నడుపుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. నాగోల్-రాయదుర్గం కారిడార్‌లో నాన్ పీక్ అవర్‌లో 5 నిమిషాల 20 సెకన్లకు ఒక రైలును నడిపించనున్నారు. కానీ ఇప్పుడు రోజంతా 3 నిమిషాల 40 సెకన్లకు ఒక రైలు నడుపుతున్నట్లు మెట్రో అధికారులు ఒక ప్రకటనలో  వెల్లడించింది.

Next Gallery

