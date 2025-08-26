Hyderabad Metro: ప్రయాణీకులకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో శుభవార్త.. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా అర్ధరాత్రి వరకు సేవలు..!

Hyderabad Metro Timings Extended: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వే. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా అర్ధరాత్రి వరకు సేవలు అందించనుంది. ఇక మెట్రో ప్రయాణీకులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వే ప్రకటన చేసింది. పండుగ సందర్భంగా ఫ్యామిలీతో వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు. కాబట్టి మెట్రో తన సేవలను పెంచనుంది. ఇక ఆగస్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు వినాయక చవితి సందర్భంగా బడా గణేష్ పరిసర ఏర్పాటు ప్రాంతాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
