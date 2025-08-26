English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Metro: ప్రయాణీకులకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో శుభవార్త.. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా అర్ధరాత్రి వరకు సేవలు..!

Hyderabad Metro Timings Extended: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వే. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా అర్ధరాత్రి వరకు సేవలు అందించనుంది. ఇక మెట్రో ప్రయాణీకులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణీకులకు భారీ శుభవార్త. వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా అర్ధరాత్రి 11:45 గంటల వరకు సేవలు అందించనున్నట్లు తెలిపింది. హైదరాబాద్ మెట్రో ఈ సర్వీసును వీక్‌ డేలలో కూడా అందించనుంది.  

 హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్వే ప్రకటన చేసింది. పండుగ సందర్భంగా ఫ్యామిలీతో వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేస్తారు. కాబట్టి మెట్రో తన సేవలను పెంచనుంది. ఇక ఆగస్టు 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 6 వరకు వినాయక చవితి సందర్భంగా బడా గణేష్ పరిసర ఏర్పాటు ప్రాంతాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే.   

 అర్ధరాత్రి 11:45 గంటల వరకు మెట్రో సేవలు పెరగడంతో ప్రయాణికులకు ఇది శుభవార్త. చాలా మంది మెట్రో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో భారీ వర్షాల సమయంలో కూడా మెట్రో ప్రయాణం చేయడం చూశాం.   

ప్రధానంగా ఖైరతాబాద్ గణేశుడికి మెట్రో రైలు ప్రయాణం చాలా సులభతరం. సొంత వెహికల్ తీసుకువెళ్లి ఇబ్బందులు పడే కంటే మెట్రో ప్రయాణం చాలా సులభతరంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు వివిధ ప్రాంతాలకు కూడా మెట్రో సేవలు అందిస్తోంది.  

ఈ నేపథ్యంలో మెట్రో తమ సేవల సమయం పెంచడంతో హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు ఇది భారీ శుభవార్త. సులభంగా పండగ సందర్భంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురికాకుండా మెట్రో సేవలను ఎంచుకోవచ్చు.

