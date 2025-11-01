Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Hyderabad metro trains news: హైదరాబాద్ మెట్రో అధికారులు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మెట్రో ప్రయాణ సమయాల్లో సవరణ చేసినట్లు ప్రకటించారు. ప్రయాణికులు మార్పు షెడ్యూల్ ను గమనించాలని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోలో ప్రతిరోజు వేలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇటీవల పెరిగిపోయిన రద్దీ, బస్సు చార్జీలు, ట్రాఫిక్ సమస్యల వల్ల చాలా మంది మెట్రోల్లోనే ఎక్కువగా జర్నీలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు మెట్రో సంస్థ ఇటీవల ప్రయాణికులకు షాక్ ల మీద షాక్ లు ఇస్తుంది.
ఇప్పటికే మెట్రోల్లో ప్రయాణాల్లో చార్జీలు పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న ప్రయాణిలకు ఇది కాస్తంత ఇబ్బంది కరంగా మారిన అంశంగా చెప్పుకొవచ్చు. ప్రస్తుతం నిత్యవసరాల ధరలు, బస్సుల చార్జీలు పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో మెట్రో అధికారులు తాజాగా.. తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ప్రయాణికులు మాత్రం ఒకింత నిరుత్సాహంకు గురౌతున్నారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోలో ప్రయాణ వేళల్లో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఈ మార్పు వేళలు నవంబరు మూడో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని స్పష్టం చేశారు. మెట్రో ప్రయాణ సమయాల్లో సవరణ చేసినట్లు ప్రకటించారు. సవరించిన ప్రయాణ వేళల ప్రకారం వారంలోని అన్నిరోజుల్లో, అన్ని టెర్మినల్ స్టేషన్ల నుంచి మెట్రో సేవలు ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి రాత్రి 11:00 గంటల వరకు నడుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
గతంలో సాధారణ పని దినాల్లో, సెలవు దినాల్లో టైమింగ్స్లో ఉన్న మార్పులను ఇప్పుడు ఒకే టైమింగ్లోకి తీసుకువచ్చారు అధికారులు. కానీ తాజా నిర్ణయంతో ఉద్యోగులు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు టెర్మినల్ స్టేషన్ల నుంచి ట్రైన్లు రాత్రి 11.45 గంటలకు బయలుదేరేవి. చివరి స్టేషన్కు చేరుకునేందుకు దాదాపు 45 – 50 నిమిషాల వరకు సమయం పట్టేది. దీంతో అర్ధరాత్రి ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా వీలుగా ఉండేది. కానీ తాజాగా సవరించిన మార్పుల ప్రకారం.. చివరి ట్రైన్ రాత్రి 11 గంటలకు బయలుదేరుతుందని ప్రకటించింది.
ఈ నిర్ణయంతో ముఖ్యంగా టెకీ మహిళ ఉద్యోగులు, దూర ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఒకింత నిరుత్సాహంకు గురౌతున్నారు. చాలా మంది మెట్రోలో సెఫ్టీ ఉంటుందని, రాత్రిపూట జర్నీలు చేస్తారు. ఇలాంటి తరుణంలో మెట్రో అధికారుల తాజా నిర్ణయంపై ప్రయాణికులు షాక్ అవుతున్నారు.