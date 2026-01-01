Numaish Exhibition 2026: నేడే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభం.. సందర్శకులకు ఇక పండగే..!

Hyderabad Numaish Exhibition 2026: హైదరాబాద్ వాసులకు ప్రతి ఏడాది ఎంతో హ్యాపినెస్ని అందించే అఖిల భారత పారిశ్రామిక ప్రదర్శన.. ప్రసిద్ధ నుమాయిష్ 2026 జనవరి 1న మొదలవుతోంది. ఇది 85వ ఎడిషన్గా నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో 46 రోజుల పాటు అనగా ఫిబ్రవరి 15 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన తయారీదారులు, కళాకారులు తమ హస్తకళలు, దుస్తులు, గృహోపకరణాలు, ఆభరణాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ వంటి వస్తువులను 1050 స్టాల్స్లో ప్రదర్శిస్తారు. షాపింగ్, ఫుడ్, వినోదం కలిసిన ఈ మేళా హైదరాబాద్ సంస్కృతికి చిరస్థాయి ప్రతీకంగా నిలుస్తుంది.
ఈసారి 20 ఫుడ్ స్టాల్స్లో హైదరాబాదీ హలీం, స్వీట్స్, స్నాక్స్ వంటి వంటకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. పిల్లలకు జెయింట్ వీల్ మరియు ఇతర ఆటలు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. మహిళా వ్యవస్థాపకులకు ప్రత్యేక అవకాశాలు కల్పించడం ఈసారి ప్రత్యేకత.
ఎంట్రీ టికెట్ ధర రూ.50 మాత్రమే. 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఫ్రీ ఎంట్రీ. ఆన్లైన్లో ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. గేట్ల వద్ద క్యూ లైన్లు తగ్గించేందుకు డిజిటల్ ఏర్పాట్లు చేశారు. సాధారణ రోజుల్లో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 10:30 వరకు ఉంటుంది. శనివారం, ఆదివారం పబ్లిక్ హాలిడేల్లో రాత్రి 11 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
సందర్శకుల భద్రతకు 106 మంది గార్డులు, 120 సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. అగ్నిప్రమాదాలకు రెండు 1.5 లక్షల లీటర్ల ట్యాంకులు, 82 ఫైర్ హైడ్రాంట్లు రెండు ఫైర్ ఇంజన్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మహిళలు, వృద్ధులకు సహాయం కోసం 138 మంది డే వాలంటీర్లు, స్టాల్ హోల్డర్ల ఆస్తి భద్రతకు 76 మంది నైట్ వాలంటీర్లు ఉంటారు.
భారీ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మెట్రో రైలు సర్వీసులు పెంచారు. గాంధీ భవన్, నాంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచి టైమింగ్స్ పొడిగించారు. టీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపనుంది. పార్కింగ్ కోసం గృహ కల్ప, చంద్ర విహార్, గగన్ విహార్, భీమ్రావ్ వాడలో టూ-వీలర్లు, ఫోర్-వీలర్లకు ఉచిత పార్కింగ్ ఉంది. హ్యాండ్లూమ్ హౌస్ సమీపంలో ఆటోమేటెడ్ మల్టీ-లెవల్ పెయిడ్ పార్కింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
1938లో నిజాం పాలనలో మొదలైన నుమాయిష్ ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మందిని ఆకర్షిస్తూ కొనసాగుతోంది. ఈసారి కూడా భారీ రద్దీ ఆశిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించడం మంచిది. మరిన్ని వివరాలకు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి 04024603015కి కాల్ చేయవచ్చు. ఈ ప్రదర్శన చిన్న వ్యాపారులు, కళాకారులకు గొప్ప అవకాశంగా ఉంటుంది.