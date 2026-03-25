Dealers Association Clarity On Petrol Deisel: హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఏర్పడిన తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితిలో నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీంతో పాటు బంకుల వద్ద భారీగా క్యూ కూడా కడుతున్నారు. వినియోగదారులు టెన్షన్తో పెద్ద ఎత్తున రాత్రి నుంచి క్యూకట్టారు. వారికి పెట్రోల్ ఆయిల్ డీలర్స్ శుభవార్త చెప్పారు.
బంకుల వద్ద భారీ ఎత్తున క్యూ కడుతూ పెట్రోల్ డీజిల్ దొరకదనే టెన్షత్తో బాటీళ్లు, క్యాన్లలో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ తీసుకు వెళ్తున్నారు. ఎక్కడ పెట్రోల్ కొరత ఏర్పడుతుందని ముందస్తుగా వాహనదారులు భయ పడుతున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిన్న రాత్రి నుంచి ఇదే పరిస్థితి ఉంది.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం నేపథ్యంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం పడవచ్చు అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అంతేకాదు ఎక్కడ పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకదేమో అని పెద్ద ఎత్తున ఇలా పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నిన్న రాత్రి నుంచే క్యూ కడుతున్నారు.
అయితే తాజాగా రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత లేదని బంకుల డీలర్లు వాహనదారులకు శుభవార్త చెప్పారు. అనవసరంగా బంకుల వద్ద క్యూ కడుతూ టెన్షన్ పడవద్దు. డీజిల్ పెట్రోల్ స్టాక్ ఫుల్ గా ఉందని వాళ్ళు తెలిపారు.
ఇప్పటికీ రిఫైనరీలు బాగానే పని చేస్తున్నాయి. కొన్ని యాజమాన్యాలు పేమెంట్లు చెల్లించకపోవడంతోనే కొన్నిచోట్ల ఇంధన సరఫరా ఆగిందని వివరించారు. సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని పెట్రోల్, డీలర్స్ అసోసియేషన్ సైతం స్పష్టం చేశారు.
ఇక పెట్రోల్ బంకులో బంకులు పలుచోట్ల రద్దీ ఉండగా.. ఆయా సంస్థలు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఏరియా క్లిక్ చేసి పెట్రోల్ బంక్ ఫోన్ నెంబర్ స్టాక్ వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చని సూచించాయి. ఇండియన్ ఆయిల్ https://locator.iocl.com/, భారత్ పెట్రోల్ https://petrolpump.hpretail.in/location/telangana/hyderabad