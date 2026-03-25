Today Hyderabad Power Cuts: హైదరాబాద్లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడడంతో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం కూడా ఏర్పడింది. అయితే నగరంలో ఈరోజు పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయనున్నారు. విద్యుత్ లైన్లో అత్యవసర మరమ్మతులు, చెట్ల కొమ్మలు నరికివేత కారణాలవల్ల ఈ పవర్ కట్స్ విధిస్తున్నట్లు సమాచారం.
హైదరాబాద్ వాసులకు అలెర్ట్. ఈ ప్రాంతాల్లో ఈరోజు ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ వినియోగదారులు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. కరెంటు సరఫరా మధ్యాహ్నం వరకు పునరుద్ధరించనున్నారు.
దీంతో ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు ఉదయంపూట హడావుడి పనులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు వర్క్ఫ్రంహోమ్ చేసుకునేవారు కూడా ముందుగానే జాగ్రత్త వహించాలి. కంప్యూటర్, మొబైల్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ముందుగానే ఛార్జింజ్ పెట్టండి.
అయితే చెట్ల నరికివేత రాత్రి నుంచి కూడా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో చేశారు. ఈరోజు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ లో వేర్వేరు సమయాల్లో పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కూకట్పల్లి, మియాపూర్, నిజాంపేట్ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది.
ప్రధానంగా విద్యుత్ లైన్ల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ కోత విధిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10, 12, 14, S R నగర్, అమీర్ పేట్ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయనున్నారు.
ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ వైర్ల మరమ్మతులతోపాటు చెట్ల నరికివేత కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో నేడు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయనున్నారు. ఇక విద్యుత్ వినియోగదారులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గ్రహించి ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.