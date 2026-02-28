English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!

Hyderabad: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే.. ఈ ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్..!

Hyderabad Power cut Today: వివిధ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ మరమ్మతులా కారణంగా నేడు హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో కరెంట్ కట్ ఉంటుంది. విద్యుత్ సరఫరా ఉండదు. గచ్చిబౌలి ఏఈ భాస్కర్ ఈ విషయాన్ని తెలిపారు. ఇక ప్రధానంగా నానక్‌ రామ్‌గూడ, అలేఖ్య హోమ్, విజయ కృష్ణ బిల్డింగ్, డొమినోస్ ఏరియాతో పాటు ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ బాలాజీ నగర్ స్టేషన్ అజామాబాద్ డివిజన్లో కూడా పవర్ కట్స్ ఉంటాయి. పలు ఏరియాల్లో సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్‌ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు విద్యుత్ సరఫరా సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిలిచిపోనుంది. వివిధ ఏరియాలో మరమ్మతుల కారణంగా పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా గచ్చిబౌలి నుంచి మణికొండ వరకు ఏరియాలవారీగా చూసుకుంటే TGPDCL పవర్ షట్ డౌన్ ఉంది.  రొటీన్‌ నిర్వహణలో భాగంగా గ్రిడ్ అప్‌గ్రేడ్‌ వల్ల ఈ పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి .  

 ఉదయం స్కూళ్లు, ఆఫీసులు, వర్క్ ఫ్రొం హోమ్ చేసుకునే వారు ముందుగానే విషయాన్ని గుర్తించాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది. మీ ఏరియాలో పవర్ కట్ ఏ సమయంలో ఉన్నాయి చూసుకోండి. హైదరాబాద్‌లోని టీఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ బాలాజీ నగర్ సెక్షన్ అజామాబాద్ డివిజన్లో కూడా ఈ పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి.   

 ఇక గచ్చిబౌలి ఏఈ భాస్కర్ ప్రకారం నానక్‌రామ్‌గూడ, అలేఖ్య హోమ్స్, విజయకృష్ణ బిల్డింగ్స్ ,డొమినోస్ ఏరియా, గోల్ఫ్ రివ్యూ, ఫైర్ స్టేషన్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది.   

బాలాజీ నగర్ సెక్షన్ పరిధిలో ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కరెంటు కోతలు ఉంటాయి. ఇక అజామాబాద్ డివిజన్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. అజామాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, అచ్చయ్య నగర్, చిక్కడపల్లి నాలా లేన్‌, బర్కత్‌పురా, రాఘవేంద్ర స్వామి టెంపుల్ స్ట్రీట్, కాచిగూడ కమేల బ్యాక్ సైడ్.   

 ఇక సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం చుట్టుముట్టు పరిసర ప్రాంతాలు చైతన్య కాలేజ్ లేన్‌, బసంత కాలనీ, వెంకటరమణ థియేటర్ ఏరియాలో ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విద్యుత్ కోత ఉంటుంది.

