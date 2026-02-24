Power Cut Today In Hyderabad: హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో నేడు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ కూడా అయింది. అయితే, బాలాజీనగర్ సెక్షన్ పరిధిలో 220 కేవీ లైన్, సబ్స్టేషన్ మరమ్మతుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయనున్నట్లు ఏఈ భీమలింగప్ప తెలిపారు.
Power Cut Today In Hyderabad: హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు పవర్ కట్ ఉండనుంది. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ బాలాజీనగర్ సెక్షన్ పరిధిలో మరమ్మతులు, పలుప్రాంతల్లో చెట్లకొమ్మలు కొట్టివేసే పనుల నేపథ్యంలో కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయనున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు విద్యుత్ కోతలు ఉంటాయి. వినియోగదారులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గుర్తించాలని ఏఈ భిమాలింగప్ప ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్లో కూకట్ పల్లీలో కూడా ఈ పవర్కట్స్ ఉండనున్నాయి.
మంగళవారం కేపీహెచ్బీ డివిజన్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. ముసాపేట్, గూడ్షెడ్ రోడ్, ప్రగతి నగర్, హబీబ్నగర్, అంజనేయ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నేడు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో కరెంట్ తీగలకు అడ్డుగా ఉన్న చెట్లకొమ్మలను కొట్టివేయనున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
హైదరాబాద్లో రాత్రి 3 గంటల నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈనేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచే కరెంటు సరఫరా కూడా నిలిచిపోయింది. ఈరోజు సాయంత్రం వరకు మళ్లీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో వానాలు పడుతున్నాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో కరెంట్ సరఫరా కాసేపు నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వాత పునరుద్ధరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులు ముందుగానే తమ దైనందిత జీవితానికి సంబంధించిన పనులు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. ఇదిలా ఉండగా వాట్సప్ చాట్బాట్ సేవలు కూడా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకుచ్చారు. ఈనేపథ్యంలో కరెంటు సరఫరా, బిల్, కనెక్షన్కు సంబంధించి ఏవైనా ఫిర్యాదులు ఉన్నా.. సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా ఈ వాట్సాప్ ద్వారా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. మీ మొబైల్ ద్వారానే ఈ సేవలను పొందవచ్చు. వినియోగదారులు తమ ఫోన్ నుంచి 871244912 నెంబర్ ముందుగా సేవ్ చేసుకోవాలి. 'Hi' అన్ని టైప్ చేయాలి.
ఇలా మీ బిల్లింగ్ వివరాలు ఇతర ఫిర్యాదుల వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సేవల ద్వారా మీరు సులభంగా ఎక్కడి నుంచైనా ఈ సేవలను పొందవచ్చు. వినియోగదారులకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ద్వారా సులభంగా మీ ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ స్టేటస్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు.