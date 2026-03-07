English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Power Cut: నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో పవర్‌ కట్‌.. సాయంత్రం 5 వరకు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపివేత..!

Today Hyderabad Power Cuts: విద్యుత్ వైర్ల మరమ్మతుల పనులు ఇతర సబ్ స్టేషన్లలో చిన్నపాటి మరమ్మతుల వల్ల హైదరాబాద్‌లో నేడు పవర్ కట్స్ కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు శనివారం మార్చి 7వ తేదీ పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. దీంతో ప్రజలు ముందుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి అని విద్యుత్ శాఖ సూచిస్తుంది. ఈరోజు ఏఏ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా ఉండదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 ఎండాకాలం పవర్ కట్స్ మొదలయ్యాయి. మరోవైపు సబ్‌స్టేషన్లలో మరమ్మతులు కూడా మరో కారణం. చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు కోసం కూడా పవర్ కట్స్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు మార్చి 7వ తేది శనివారం కూడా హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి.  

 బాలాపూర్ సబ్‌స్టేషన్ పరిధిలో ఫీడర్ల మరమ్మతుల కారణంగా కొత్తపేట, మందీ స్కూల్ పరిధిలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విద్యుత్ సరఫరా ఉండదు.   

 చందానగర్  సబ్‌స్టేషన్ పరిధిలో విద్యుత్ పనుల నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం ఒకటి గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఇంజనీర్స్ కాలనీ, పాపిరెడ్డి కాలనీ, దుబే కాలనీలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది.   

తుర్కయాంజల్‌ పరిధిలోని గుర్రం గూడా లెవెల్ ఫీడర్ మరమ్మతుల కారణంగా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ ప్రాంతంలో కరెంట్‌ సరఫరా ఉండదు.   

 అయితే పెరుగుతున్న ఎండలు తీవ్రత వల్ల విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతుంది. ఈ నెల 3వ తేదీ నాటికి మొత్తం విద్యుత్ డిమాండ్‌ 18139 వాట్లకు చేరుకొని రికార్డు స్థాయి నమోదు చేసుకుంది. ఈసారి విద్యుత్ వినియోగం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతోంది.

