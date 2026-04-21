Hyderabad Power Cuts Today: హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో నేడు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 2 గంటల మధ్యలో, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3 గంటల మధ్య మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ విద్యుత్ సరఫరా బంద్ ఉండనుంది. వినియోగదారులు ముందుగానే గ్రహించి తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. హైదరాబాద్ లోని బోరబండ, ఇందిరా నగర్ లో నేడు కరెంటు కట్ అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
విద్యుత్ ఫీడర్ల మరమ్మతుల కారణంగా SRT నగర్ మార్కెట్ ఫీడర్ పరిధిలో వినాయక్ రావు నగర్, ఎస్ఆర్టి మార్కెట్, ఇందిరానగర్, భరత్ నగర్, బోరబండ ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 2 గంటల వరకు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి.
ఇక ఇదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు బోరబండ ఫీడర్ పరిధిలోని అంజయ్య నగర్, ఇందిరానగర్, ఫేస్ 3, సైట్ 5, నూర్ మజీద్ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం ఉంటుందని ఏడీఈ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
అదేవిధంగా మంగళవారమే గ్రీన్ ల్యాండ్స్ పరిధిలో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్స్ ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు మహాత్మా నగర్, హబీబ్ ఫాతిమా నగర్, ఫేస్ 1, 2 ఇందిరా నగర్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు, శ్రీరామ్ నగర్, సంజయ్ నగర్ ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ వినియోగదారులు ముందుగానే ఈ పవర్ కట్స్ గమనించి అనుగుణంగా పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. వర్క్ ఫ్రం హోం, స్కూల్ వెళ్లేవారు కాస్త ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ముందుగానే ఈ పవర్ కట్స్ అలర్ట్ గ్రహించాలి.
పవర్కట్స్ నేపథ్యంలో ల్యాప్టాప్, ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోండి. ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంకులు కూడా నింపుకోవాలి. వేసవి కాలం కాబట్టి మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దీంతో పవర్ కట్స్ ఉన్నా మీరు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు.