Hyderabad Power Cut Today In These Areas: హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు విద్యుత్ కోత ఉండనుంది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పలు ప్రాంతంలో పవర్ కట్ నిలిచిపోనుంది .ప్రధానంగా విద్యుత్ లైన్ల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ పవర్ కట్ ఉంటుంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు ఏ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది తెలుసుకుందాం.
మార్చి 5వ తేదీ హైదరాబాదులోని ఆజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుందని సమాచారం. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఆజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
మరోవైపు ఈ విద్యుత్ మరమ్మతుల నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వాటర్స్, మానస ఎన్క్లేవ్ తదితర ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోనుంది. ఇలా మొత్తానికి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా రెండు వేరువేరు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు విద్యుత్ కోత ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వర్క్ ఫ్రొం హోమ్, స్కూలుకు వెళ్లేవారు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. విద్యుత్ కోత తర్వాత ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఈ విద్యుత్ పవర్ కట్ ఉంటుంది.
విద్యుత్ లైన్లో భద్రమైన సేవల కోసం ఈ పవర్ కట్ చేస్తున్నారు అని ఏడిఈ నాగేశ్వరరావు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రధానంగా ఈరోజు గోల్నాక పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.
విద్యుత్ నిర్వహణ పనులు ముందస్తుగా చెట్ల కొమ్మలు తొలగించే పనులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పవర్ కట్ చేసి పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుంది.