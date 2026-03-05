English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad Power Cut: నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ కోత.. ఏ ప్రాంతం, పవర్‌కట్‌ ఎప్పుడు అంటే..?

Hyderabad Power Cut: నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ కోత.. ఏ ప్రాంతం, పవర్‌కట్‌ ఎప్పుడు అంటే..?

Hyderabad Power Cut Today In These Areas: హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు విద్యుత్ కోత ఉండనుంది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పలు ప్రాంతంలో పవర్ కట్ నిలిచిపోనుంది .ప్రధానంగా విద్యుత్ లైన్ల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ పవర్ కట్ ఉంటుంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు  ఏ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 మార్చి 5వ తేదీ హైదరాబాదులోని ఆజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుందని సమాచారం. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఆజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది.   

2 /5

మరోవైపు ఈ విద్యుత్ మరమ్మతుల నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం, ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వాటర్స్, మానస ఎన్‌క్లేవ్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో నిలిచిపోనుంది. ఇలా మొత్తానికి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా రెండు వేరువేరు ప్రాంతాల్లో ఈరోజు విద్యుత్ కోత ఉంటుంది.  

3 /5

 ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వర్క్ ఫ్రొం హోమ్, స్కూలుకు వెళ్లేవారు ముందుగానే తమ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. విద్యుత్ కోత తర్వాత ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఈ విద్యుత్ పవర్ కట్ ఉంటుంది.   

4 /5

 విద్యుత్ లైన్లో భద్రమైన సేవల కోసం ఈ పవర్ కట్ చేస్తున్నారు అని ఏడిఈ నాగేశ్వరరావు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రధానంగా ఈరోజు గోల్నాక పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది.   

5 /5

విద్యుత్ నిర్వహణ పనులు ముందస్తుగా చెట్ల కొమ్మలు తొలగించే పనులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పవర్ కట్ చేసి పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుంది.  

Hyderabad power cut today Hyderabad electricity outage March 5 TSSPDCL power cut news Azamabad power cut timings Golnaka electricity supply update Baglingampally electricity news

Next Gallery

Daily Horoscope Telugu: మార్చి 5 రాశిఫలాలు.. మేష, మిథున రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!