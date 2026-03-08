Power Cuts: నేడు విద్యుత్‌ ఉండని ప్రాంతాలు.. ఆదివారం సాయంత్రం 5 వరకు పవర్‌ కట్స్‌..!!

Hyderabad Power Cuts Today: హైదరాబాద్లో ఆదివారం రోజు కూడా పవర్ కట్స్ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా విద్యుత్ లైన్ల నిర్వహణ, మరమ్మతుల కారణంగా ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. వేసవి ప్రారంభంలో విద్యుత్ వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై భారం పడకుండా ముందస్తుగా రిపెయిర్స్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు బాలానగర్ పరిధిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. దీంతోపాటు TSSPDCL బాలాజీ నగర్ సెక్షన్, సైఫాబాద్, అజామాబాద్ డివిజన్లో కూడా పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీ హైదరాబాద్లో ఎక్కడెక్కడ పవర్ కట్స్ ఉంటాయి?
టిఎస్ఎస్పీడీసీఎల్ బాలాజీ నగర్ సెక్షన్ పరిధిలో ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి. విద్యుత్ మరమ్మతుల కారణంగా ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోనుంది. దీంతోపాటు సైఫాబాద్ ప్రాంతాల్లో కూడా కరెంటు కోత ఉండనుంది.
ఇక అజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు విద్యుత్ నిర్వహణలో భాగంగా పవర్ కట్స్ ఉంటాయి .
అయితే సైదాబాద్ డివిజన్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు పవర్ కట్స్ ఉంటాయి. దీంతోపాటు బంజారా హిల్స్ ఏరియాలో ఉదయం 10 నుంచి 1 గంటల వరకు అజామాబాద్ డివిజన్ పరిధిలోని బంజారాహిల్స్ మరికొన్ని ఏరియాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుంచి పవర్ కట్స్ ఉన్నాయి.
ఇక పారిశ్రామికవాడైన బాలానగర్ పరిధిలో కూడా ఈరోజు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నట్లు విద్యుత్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఆదివారం మార్చి 8వ తేదీ విద్యుత్ లైన్ల మరమ్మతుల కారణంగా బాలానగర్ డివిజన్లోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా ఉండదు .
మొదటి విడుత ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు కరెంటు కోత ఉంటుంది. ఇక రెండవ విడుదల మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పవర్ కట్స్ ఉండనున్నాయి.