Hyderabad: మైనర్ల జిమ్మిక్కులకు పోలీసుల బ్రేక్.. పబ్‌ల గేట్ల వద్దే ఒరిజినల్ ఆధార్ అథెంటికేషన్!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 27, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 27, 2026, 10:51 AM IST

Minors Going To Pubs: హైదరాబాద్ నగరంలో పబ్బుల సంస్కృతి ఎక్కువ అవుతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కొందరు మైనర్లు కొన్ని ట్రిక్కులతో ఆధార్ కార్డులో తమ డేట్ అఫ్ బర్త్ ను ఎడిట్ చేస్తున్నారు. ఆధార్ కార్డులో డిజిటల్ గా పుట్టిన తేదీని మార్చి 21 ఏళ్లు లేకున్నా పబ్బుల్లోకి దూరుతున్నారు.  దీనిపై పోలీసులు నిఘా పెట్టనున్నారు. ఇకపై ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ఐడీలను అనుమతించకుండా, గేట్ల వద్ద ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డులను పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం.
 

ఆధార్ రూల్స్

కొంతమంది మైనర్లు కొన్ని టెక్నిక్ ల ద్వారా పబ్బులలోకి వెళ్ళడానికి ఆధార్ కార్డులో పుట్టిన తేదీని మారుస్తున్నారని తెలిసింది. ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో సిటీ పోలీసులు సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు.  

హైదరాబాద్ పబ్స్ ఆధార్ రూల్స్

ఇకపై ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ఐడీలను చెక్ చేయడం కుదరదని, ప్రవేశ ద్వారాల వద్దే నిజమైన ఆధార్ కార్డును గుర్తించే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ పద్ధతిని త్వరలోనే అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

మైనర్లు పబ్స్ ఎంట్రీ

కాలేజీ కుర్రాళ్ళు, ఇతర యువత మద్యం సేవించడానికి సరైన వయస్సు లేకపోయినా, పబ్బులలోకి వెళ్ళడానికి ఈజీ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఫోన్లలో ఉండే ఆధార్ కార్డుల కాపీలలోని పుట్టిన తేదీని మొబైల్ యాప్స్ ద్వారా మార్చేస్తున్నారు. ఇది ఇటీవల పోలీసులు చేసిన స్పెషల్ ఆపరేషన్ లో బయటపడింది.  

హైదరాబాద్ పోలీస్ నిఘా

దీనిని చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్న పోలీసులు ఇకపై సాధారణ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ఐడీల తనిఖీ సరిపోదని, పబ్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ వద్దే ఒరిజినల్ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.  

పబ్స్ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్

ఆధార్ కార్డులోని క్యూఆర్ కోడ్ ను స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి, పుట్టిన తేదీని మార్చడం ఇకపై సాధ్యం కాదు. ఒకవేళ ఫేక్ కార్డు ఉంటే వెంటనే తెలిసిపోతుంది. వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తారు. అంతేకాదు, లైసెన్స్ లను కూడా రద్దు చేస్తారు.

