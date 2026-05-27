/Hyderabad Real Estate: పరిశ్రమల మధ్యలో ఉన్నా సరే తగ్గేదేలే.. జీడిమెట్లలో భూముల ధరలకు రెక్కలు.. చదరపు అడుగు ఎంతంటే?

Hyderabad Real Estate: రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉండదు. ఎప్పుడు ఎక్కడ డిమాండ్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించి చెప్పడం కష్టమే. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి అంచనా అంత ఈజీగా వేయలేము. భూముల ధరలకు ఎప్పుడు రెక్కలు వస్తాయో.. ఎప్పుడు రెక్కలు విరుగుతాయో చెప్పలేము. తాజాగా హైదరాబాద్ మహానగరంలోని ప్రముఖ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా హబ్ అయిన జీడిమెట్ల ప్రాంతంలో రియల్ భూమ్ వేగంగా దూసుకుపోతోంది.
జీడిమెట్ల ఈ ప్రాంతం పేరు వినగానే అతిపెద్ద పారిశ్రామిక వాడలు గుర్తుకు వస్తాయి. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి జీవనాధారంగా మారింది. జీడిమెట్లలో ఉన్న పరిశ్రమల్లో పనిచేసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు బీహార్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి భారీ ఎత్తున కార్మికులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. ఇక్కడే స్థిరపడిన కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి.
భారీ పరిశ్రమల మధ్యలో ఉన్న ఈ జీడిమెట్ల కాలనీలకు వెళ్తే పరిశ్రమల పొగ, కలుషితమైన నీరు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వేగంగా దూసుకుపోతున్న కీలక ప్రాంతంగా మారింది. గతంలో ఇక్కడ స్థలం అంటేనే మాకు వద్దు బాబోయ్ జీడిమెట్ల అన్నవారే ఇప్పుడు గజం జాగా కొనలేము అంటూ నోరెళ్లబెడుతున్నారు.
ఇక్కడ సొంతంగా ఇల్లు కొనాలంటే 10 లక్షల నుంచి కోటిన్నర వరకు వెచ్చించాల్సిందే. అపార్ట్ మెంట్ కల్చర్ అయితే అసలు ఊహించలేనంతగా పెరిగింది. కాలుష్యంగా గతంతో పోల్చితే భారీగా తగ్గిపోవడంతో.. సొంత ఇండ్లు కట్టుకోవడం కంటే ఫ్లాట్లు కట్టి అమ్మేస్తున్నవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఒక్కప్పుడు తాగునీటి సమస్య ఉండేది. ఇప్పుడు మంజీరా నీళ్లు ప్రతి ఇంటికి చేరుతున్నాయి. అపార్ట్ మెంట్లో డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేయాలంటే 50 లక్షల నుంచి 60లక్షల వరకు ఉంది.
ఇక జీడిమెట్ల కూకట్ పల్లికి కూతవేటు దూరంలో ఉండటంతో.. డిమాండ్ భారీగానే పెరుగుతోంది. జీడిమెట్ల కాలనీల్లోకి చొచ్చుకుని వెళ్తే.. ఓ కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడవచ్చు. గత 10ఏళ్ల కాలంలో జీడిమెట్ల కాలనీ ఎంతలా డెవలప్ అయ్యాయో అక్కడికి వెళ్తే కానీ తెలియదు. దశాబ్దాల నుంచి వెంటాడుతున్న పారిశుద్ధ్యం, త్రాగునీరు వంటి సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం అయ్యాయి.
ఇక్కడి కాలనీల్లో ఈమధ్య కాలంలో ఇంటి అద్దెలు భారీగా పెరిగాయి. సింగిల్ బెడ్ రూమ్ అద్దె 10వేలకు చేరింది. డబుల్ బెడ్ రూమ్ అయితే 15 నుంచి 18 వేల వరకు ఉంది. అపార్ట్ మెంట్లో అయితే ఫ్లాటు కొనాలంటే 50లక్షలపైనే ఉంది. గజం జాగా కొనాలంటే 20వేల నుంచి 75వేలు ఉంది. కొన్ని చోట్ల అయితే లక్షకు పైగానే పలుకుతోంది. 10 గజాల జాగా కొనాలంటే ఇప్పుడు 75లక్షలకు పైగానే ఖర్చు చేయాలి.
