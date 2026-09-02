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Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్‌కు దగ్గర్లో ప్రాంతం.. ఈ భూములపై పెట్టుబడులకు ఫుల్ డిమాండ్!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:13 AM IST

Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ నగరం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. నగరంలో భూముల ధరలు ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో భారీగా పెరిగాయి. దీంతో పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు నగరానికి సమీపంలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల వైపు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్‌కు సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వికారాబాద్ ప్రాంతం కూడా రియల్ ఎస్టేట్‌లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

Vikarabad Plots1/6

హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్

హైదరాబాద్ చుట్టూ రోడ్లు, హైవేలు, రవాణా సదుపాయాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. రీజినల్ రింగ్ రోడ్, ఫ్యూచర్ సిటీ, కొత్త రహదారులు, మెట్రో విస్తరణ వంటి ప్రాజెక్టులు నగర భవిష్యత్ అభివృద్ధిలో కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ అభివృద్ధి క్రమంగా నగర శివారు ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించవచ్చు. ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు చాలా దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే భూముల ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందువల్ల కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ఇంకా అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉన్న ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్నారు. రోడ్డు సౌకర్యాలు, రవాణా, ఇతర మౌలిక వసతులు పెరిగితే భవిష్యత్తులో అక్కడ భూములకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.  

Real Estate Investment Hyderabad2/6

వికారాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్

వికారాబాద్ హైదరాబాద్‌కు దగ్గరగా ఉండటంతో పాటు ప్రకృతి అందాలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. అనంతగిరి కొండలు, పచ్చని ప్రాంతాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి వికారాబాద్‌కు రహదారి కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగైతే ప్రయాణం సులభమవుతుంది. దీంతో ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతానికి ఎక్కువగా రాకపోకలు సాగించే అవకాశం ఉంది. రవాణా సౌకర్యాలు పెరిగినప్పుడు నివాస ప్రాంతాలు, చిన్న వ్యాపారాలు, ఇతర వాణిజ్య కార్యకలాపాలు కూడా అభివృద్ధి చెందవచ్చు.  

Vikarabad Property Prices3/6

వికారాబాద్ భూముల పెట్టుబడి

హైదరాబాద్ ప్రధాన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే వికారాబాద్ పరిసరాల్లో కొన్ని చోట్ల భూములు తక్కువ ధరలకు లభించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 120 గజాల ప్లాట్లు రూ.10 లక్షల లోపు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇది అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించదు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న భూములు, పట్టణానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలు, అభివృద్ధి చెందిన లేఅవుట్లలో ధరలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. తక్కువ ధర కనిపించిందని మాత్రమే భూమిని కొనుగోలు చేయడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ప్రాంత భవిష్యత్ అభివృద్ధి, రోడ్డు సౌకర్యం, నీరు, విద్యుత్, సమీపంలోని నిర్మాణాలు వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి.  

Hyderabad Land Investment4/6

ఐదేళ్లలో పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు?

హైదరాబాద్ విస్తరణ కొనసాగితే వికారాబాద్ వంటి సమీప ప్రాంతాలకు కూడా ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. మెరుగైన రోడ్లు ఏర్పడితే ఇక్కడ నివాస స్థలాలు, ఫార్మ్‌హౌస్‌లు, రిసార్ట్స్, పర్యాటక కార్యకలాపాలకు డిమాండ్ పెరగవచ్చు. అయితే భూమి ధరలు తప్పనిసరిగా రెట్టింపు అవుతాయని చెప్పలేం. రియల్ ఎస్టేట్‌లో రాబడి ప్రాంతం, మార్కెట్ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల పురోగతి వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Hyderabad Property5/6

భూమి కొనేముందు ఇవి చూడాలి

పెట్టుబడి పెట్టే ముందు భూమికి సంబంధించిన పత్రాలను పూర్తిగా పరిశీలించాలి. టైటిల్ స్పష్టంగా ఉందా, రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డులు సరిగ్గా ఉన్నాయా, భూమి స్వభావం ఏమిటి, లేఅవుట్‌కు అవసరమైన అనుమతులు ఉన్నాయా అనే విషయాలను తెలుసుకోవాలి. అలాగే భవిష్యత్ రహదారులు, మౌలిక వసతులు, నీరు, విద్యుత్ వంటి సౌకర్యాలను పరిశీలించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Vikarabad Land Investment6/6

హైదరాబాద్ భూముల పెట్టుబడి

గమనిక: భూమి పెట్టుబడిలో లాభం ఖాయమని చెప్పలేం. పై సమాచారం ప్రాథమిక అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సంబంధిత పత్రాలు, స్థానిక పరిస్థితులు, మార్కెట్ విలువలను స్వయంగా పరిశీలించాలి.

TAGS:
Hyderabad Real Estate
Vikarabad Real Estate
Vikarabad Land Investment
Hyderabad property
Hyderabad Land Investment

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