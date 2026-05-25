Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ కొత్త ప్రాజెక్టుల లాంచింగ్ లు, అమ్మకాల పరంగా నగరం పశ్చిమం వైపు దూసుకుపోతూనే ఉంది. అయితే ఐటీ కారిడార్ కు అత్యంత సమీపంలో ఉంటూ..మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచిన ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కొన్ని విచిత్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది.
ముఖ్యంగా గత ఏడాదికాలం నుంచి ప్రగతి నగర్, నిజాం పేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల అమ్మకాలు దారుణంగా పడిపోయినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంతో పోల్చి చూస్తే ఇప్పుడు 15శాతం వరకు కూడా అమ్మకాలు జరగడం లేదని వారు చెబుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ మధ్య రెండేళ్ల కాలంలో హైడ్రా తీసుకుంటున్న చర్యల వల్లే ఈ ప్రాంతంలో రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులపై కొనుగోలుదారుల్లో భయాందోళన నెలకుందని రియల్టర్లు చెబుతున్నారు. మరో విషయం ఏంటంటే.. ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ ఏరియాలో చెరువు ఉండటంతోపాటు చెరువుకు దగ్గర ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ అలాగే చెరువుకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫ్లాట్లను కూడా కొనేందుకు జనం వెనకడుగు వేస్తున్నారని రియల్టర్లు వాపోతున్నారు.
ఫ్లాట్లు రీసేల్ చేసేందుకు చూస్తున్న ఇంటి యజమానులు కూడా కస్టమర్లు ఎవరూ రాకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇల్లు కొనే ముందు కస్టమర్లు బిల్లర్డు లేదా ఓనర్లను హైడ్రా సర్టిఫికేట్ ఉందా..చెరువుకు ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.. బఫర్ జోన్ లో ఉందా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతున్నారు. ఇవే కాదు ఎన్ని గ్రూపులు చూపెట్టినప్పటికీ ఫ్లాట్లను కొనేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదని స్థానిక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ఒకరు చెబుతున్నారు. ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ బోర్డులు అయితే ఈ ఏరియాలో పెద్దెత్తున కనిపిస్తున్నాయి.
10, 15ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో పెద్దెత్తున అపార్ట్ మెంట్ కల్చర్ ప్రారంభమైంది. అప్పట్లు తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో పెద్దెత్తున మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు ఈ ప్రాంతంలో ఇళ్లను కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం పరిస్ధితులు వేరేలా ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్లను విక్రయించి తమ అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు లేదా మరొక అప్ గ్రేడ్ ఫ్లాట్ కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకునేవారికి పాత ప్లాట్లు కొనేవారు లేక ఓనర్లు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
గతంలో ఈ ప్రాంతంలో 25 నుంచి 30లక్షల బడ్జెట్లో పెద్దెత్తున ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను 50లక్షల నుంచి 70లక్షలకు విక్రయించి చక్కని విల్లా లేదా గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి వెళ్లాలనుకునేవారికి చేదు అనుభవం ఎదురవుతోంది. దీనికి తోడుగ గతంలో ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ ప్రాంతాల్లో గ్రామపంచాయతీ.. పరిధిలో పర్మిషన్ తీసుకుని పాత అపార్ట్ మెంట్లో నివసిస్తున్న వారు కూడా హైడ్రా దెబ్బకు తమ అపార్ట్ మెంట్ ఏ పరిధిలోకి వస్తుందో తెలియన ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గతంలో గ్రామపంచాయతీ అనుమతులతో కట్టిన అపార్ట్ మెంట్లలో ప్లాట్లు కొంటే భవిష్యత్తులో ఏ చెరువు కిందికి వస్తుందో హైడ్రా ఎప్పుడు వచ్చి కూల్చివేస్తుందో అనే ఆందోళన కొనుగోలుదారుల్లో నెలకొంది. 10 ఏళ్లు దాటినటువంటి భవనాల్లో ఫ్లాట్స్ కొనేందుకు జనం ముందుకు రావడం లేదు. ఫ్లాట్లు అమ్ముడుపోకున్నా.. అద్దెలు మాత్రం ఎక్కువగా వస్తుండటంతో ఓనర్లు కాస్త ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో ఫుల్ ఫర్నిచర్ ఉన్న ఫ్లాట్ అద్దె సుమారు 20వేల నుంచి 25వేల వరకు పలుకుతోంది. అన్ ఫర్నిష్డ్ అపార్ట్ మెంట్ అయితే కిరాయి 15 వేల నుంచి 20వేల మధ్యలో ఉన్నాయి.
