Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Hyderabad Real Estate: ప్రగతినగర్,నిజాంపేట్‎లో అమ్ముడుపోని ప్లాట్లు.. కొనేవారు లేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న రియాల్టర్లు..!!

Hyderabad Real Estate: ప్రగతినగర్,నిజాంపేట్‎లో అమ్ముడుపోని ప్లాట్లు.. కొనేవారు లేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న రియాల్టర్లు..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 25, 2026, 06:49 PM IST|Updated: May 25, 2026, 06:49 PM IST


Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. అయినప్పటికీ కొత్త ప్రాజెక్టుల లాంచింగ్ లు, అమ్మకాల పరంగా నగరం పశ్చిమం వైపు దూసుకుపోతూనే ఉంది. అయితే ఐటీ కారిడార్ కు అత్యంత సమీపంలో ఉంటూ..మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచిన ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కొన్ని విచిత్రమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది.

Hyderabad Real Estate:1/6

ప్రగతి నగర్, నిజాం పేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల అమ్మకాలు

 ముఖ్యంగా గత ఏడాదికాలం నుంచి ప్రగతి నగర్, నిజాం పేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల అమ్మకాలు దారుణంగా పడిపోయినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. గతంతో పోల్చి చూస్తే ఇప్పుడు 15శాతం వరకు కూడా అమ్మకాలు జరగడం లేదని వారు చెబుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ మధ్య రెండేళ్ల కాలంలో హైడ్రా తీసుకుంటున్న చర్యల వల్లే ఈ ప్రాంతంలో  రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులపై కొనుగోలుదారుల్లో భయాందోళన నెలకుందని రియల్టర్లు చెబుతున్నారు. మరో విషయం ఏంటంటే.. ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ ఏరియాలో చెరువు ఉండటంతోపాటు చెరువుకు దగ్గర ఉన్న ప్రాంతాల్లోనూ అలాగే చెరువుకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఫ్లాట్లను కూడా కొనేందుకు జనం వెనకడుగు వేస్తున్నారని రియల్టర్లు వాపోతున్నారు. 

Hyderabad Real Estate: 2/6

హైడ్రా సర్టిఫికేట్ ఉందా

ఫ్లాట్లు రీసేల్ చేసేందుకు చూస్తున్న ఇంటి యజమానులు కూడా కస్టమర్లు ఎవరూ రాకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇల్లు కొనే ముందు కస్టమర్లు బిల్లర్డు లేదా ఓనర్లను హైడ్రా సర్టిఫికేట్ ఉందా..చెరువుకు ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.. బఫర్ జోన్ లో ఉందా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతున్నారు. ఇవే కాదు ఎన్ని గ్రూపులు చూపెట్టినప్పటికీ ఫ్లాట్లను కొనేందుకు ఆసక్తి చూపించడం లేదని స్థానిక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి ఒకరు చెబుతున్నారు. ఫ్లాట్ ఫర్ సేల్ బోర్డులు అయితే ఈ ఏరియాలో పెద్దెత్తున కనిపిస్తున్నాయి. 

Hyderabad Real Estate:3/6

పెద్దెత్తున అపార్ట్ మెంట్ కల్చర్

10, 15ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో పెద్దెత్తున అపార్ట్ మెంట్ కల్చర్ ప్రారంభమైంది. అప్పట్లు తక్కువ ధరకే ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో పెద్దెత్తున మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు ఈ ప్రాంతంలో ఇళ్లను కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం పరిస్ధితులు వేరేలా ఉన్నాయి. ఈ ఫ్లాట్లను విక్రయించి తమ అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు లేదా మరొక అప్ గ్రేడ్ ఫ్లాట్ కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకునేవారికి పాత ప్లాట్లు కొనేవారు లేక ఓనర్లు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. 

Hyderabad Real Estate:4/6

25 నుంచి 30లక్షల బడ్జెట్లో పెద్దెత్తున ఫ్లాట్లు

గతంలో ఈ ప్రాంతంలో 25 నుంచి 30లక్షల బడ్జెట్లో పెద్దెత్తున ఫ్లాట్లు అందుబాటులో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను 50లక్షల నుంచి 70లక్షలకు విక్రయించి చక్కని విల్లా లేదా గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి వెళ్లాలనుకునేవారికి చేదు అనుభవం ఎదురవుతోంది. దీనికి తోడుగ గతంలో ప్రగతినగర్, నిజాంపేట్ ప్రాంతాల్లో గ్రామపంచాయతీ.. పరిధిలో పర్మిషన్ తీసుకుని పాత అపార్ట్ మెంట్లో నివసిస్తున్న వారు కూడా హైడ్రా దెబ్బకు తమ అపార్ట్ మెంట్ ఏ పరిధిలోకి వస్తుందో తెలియన ఆందోళన చెందుతున్నారు. 

Hyderabad Real Estate:5/6

గతంలో గ్రామపంచాయతీ అనుమతులతో

గతంలో గ్రామపంచాయతీ అనుమతులతో కట్టిన అపార్ట్ మెంట్లలో ప్లాట్లు కొంటే భవిష్యత్తులో ఏ చెరువు కిందికి వస్తుందో హైడ్రా ఎప్పుడు వచ్చి కూల్చివేస్తుందో అనే ఆందోళన కొనుగోలుదారుల్లో నెలకొంది. 10 ఏళ్లు దాటినటువంటి భవనాల్లో ఫ్లాట్స్ కొనేందుకు జనం ముందుకు రావడం లేదు. ఫ్లాట్లు అమ్ముడుపోకున్నా.. అద్దెలు మాత్రం ఎక్కువగా వస్తుండటంతో ఓనర్లు కాస్త ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు.  ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో ఫుల్ ఫర్నిచర్ ఉన్న ఫ్లాట్ అద్దె సుమారు 20వేల నుంచి 25వేల వరకు పలుకుతోంది. అన్ ఫర్నిష్డ్ అపార్ట్ మెంట్ అయితే కిరాయి 15 వేల నుంచి 20వేల మధ్యలో ఉన్నాయి. 

Disclaimer: 6/6

డిస్ క్లైమర్

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Tags:
Real estate in Hyderabad
real estates in hyderabad
real estate in east hyderabad
Hyderabad Real Estate
real estate hyderabad
hyderabad real estate 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Tamil Nadu7 min ago
2

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. OPS మళ్లీ తీసుకురావడం కష్టమే..! ఎందుకంటే?

8th Pay Commission28 min ago
3

Padmini Ekadashi 2026: పద్మిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. తప్పకుండా ఈరోజు ఇచ్చుకొవాల్సిన

Padmini Ekadashi 202647 min ago
4

హేమమాలిని చేతికి ధర్మేంద్ర 'పద్మవిభూషణ్' అవార్డు..వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన కుటుంబం!

Padma Awards 20261 hr ago
5

Peddi Release: రామ్ చరణ్ పెద్ది రిలీజ్ ముందు థియేటర్ సమస్యలపై చిరంజీవి ఎంట్రీ!

Chiranjeevi1 hr ago