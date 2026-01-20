English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pending Traffic Challans: వాహనదారులకు భారీ శుభవార్త.. పెండింగ్ చలాన్లపై హైకోర్ట్ కీలక ఆదేశాలు.. ఇక మీదట..

Pending Traffic Challans: వాహనదారులకు భారీ శుభవార్త.. పెండింగ్ చలాన్లపై హైకోర్ట్ కీలక ఆదేశాలు.. ఇక మీదట..

High court key orders on pending traffic challans:  ఇక నుంచి ఎక్కడంటే అక్కడ వాహనాలను ఆపి చలాన్లు చెల్లించే వరకు వేధించడం మానుకొవాలని హైకోర్టు సూచించింది. అంతేకాకుండా న్యాయపరంగా నోటీసులు మాత్రం ఇచ్చుకొవచ్చని తెలిపింది.
 
1 /7

చాలా మంది వాహనదారులు ఇష్టమున్నట్లువాహనాలు నడిపిస్తుంటారు. ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని చెప్పిన, హెల్మెట్ లు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించలన్న కూడా కొంత మంది నెగ్లీజెన్సీగా ఉంటారు. రాంగ్ రూట్, ట్రబుల్ రైడ్ వంటివి చేస్తారు. అయితే.. పోలీసులు వీరిపై ట్రాఫిక్ చలాన్లు వేస్తారు.  

2 /7

 చాలా మంది ట్రాఫిక్ చలాన్ లు పడితే వాటికి కట్టకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతుంటారు . ఇక పోలీసులు తరచుగా వివిధ కూడళ్ల వద్ద వెహికిల్స్ లను చెక్ చేస్తుంటారు. అలాంటి సమయంలో వారికి చిక్కితే.. పెండింగ్ చలాన్లు చెల్లించే వరకు వాహనాలను అస్సలు వదిలిపెట్టరు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం.  

3 /7

కొంత మంది చలాన్లు చెల్లించమంటే పోలీసులతో వాగ్వాదంకు కూడా దిగుతారు. ఇదంతామనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం .అయితే.. తాజాగా.. తెలంగాణ హైకోర్టు పెండింగ్ చలాన్లపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక నుంచి పెండింగ్ చలాన్లపై బలవంతం చేయోద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  

4 /7

అంతేకాకుండా... చలాన్లు చెల్లించాలని బైక్ కీస్ లాక్కోవడం, వాహనాన్ని ఆపేయడం లాంటివి చేయొద్దన్న హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పోలీసులు వాహనం ఆపినప్పుడు వాహనదారులు స్వచ్ఛందంగా చలాన్లు చెల్లిస్తే పోలీసులు వసూలు చేసుకొవచ్చని హైకోర్టు తెలిపింది.

5 /7

ఒక వేళ వాహనదారులు చెల్లించడానికి ఇష్టపడనిపక్షంలో చట్టప్రకారం కోర్టు నోటీసులివ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. మొత్తంగా ట్రాఫిక్  పోలీసులు బలవంతంగా చలాన్లు వసూలు మాత్రంచేయోద్దని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 

6 /7

ఈ క్రమంలో చలాన్లు బలవంతంగా వసూలు చేస్తున్నారని ఈరోజు పిటిషన్ పై విచారణ జరిపిన జడ్జీ విజయ్ గోపాల్ ఈ విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  ఎక్కడంటే అక్కడ వాహనాలు  ఆపొద్దన్నారు.  

7 /7

మొత్తంగా తెలంగాణ హైకోర్టు నిర్ణయం పట్ల మాత్రం వాహన దారులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అసలే పోలీసులు ఎంత చెప్పిన వినని జనాలు చలాన్లకు భయపడుతారు. అలాంటిది పెండింగ్ చలాన్ లు వసూలు చేయోద్దంటే జనాలు అసలు భయపడతారా అంటూ కొంత మంది హైకోర్టు ఆదేశాల పట్ల ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

pending challans Telangana High court Telangana Traffic pending challans Hyderabad Traffic challans Tg high court on pending challans Traffic Police Traffic Violation

Next Gallery

Pension Hike: ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ఐదు రెట్లు పెన్షన్ పెంపు?