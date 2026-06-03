/Tiruvannamalai Special Trains: అరుణాచలం వెళ్లే భక్తులకు గుడ్ న్యూస్.. చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు, రేపు ఉదయం 8 నుంచే టికెట్ బుకింగ్స్ షురూ!

Cherlapalli to Tiruvannamalai Special Trains: సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి ఒక శుభవార్త అందింది. చర్లపల్లి నుండి తిరువన్నమలై వెళ్లాలనుకునే భక్తులకు ఇది చాలా మంచి అవకాశం. గతంలో చాలామంది తిరుపతి నుండి అరుణాచలం వేళ్లేవారు. లేదా వారానికి ఒకసారి అందుబాటులో ఉండే అరుణాచలం రైలు ద్వారా ప్రయాణించేవారు. అయితే, వేసవి దృష్ట్యా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే చర్లపల్లి నుండి తిరువన్నమలైకి నేరుగా వెళ్లేలా 17 ప్రత్యేక సర్వీసులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ రైళ్లు రేపు ఉదయం 8 గంటల నుంచి బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
వేసవి కాలంలో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈ బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. చర్లపల్లి నుండి తిరువన్నమలైకి ప్రత్యేక రైళ్లను నేడే ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సర్వీసులు రేపు ఉదయం 8 గంటల నుండి అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ట్రైన్ నంబర్ 07001 కలిగిన చర్లపల్లి - తిరువన్నమలై ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ రైలు జూన్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 5:50 గంటల నుండి అందుబాటులో ఉంటుంది. మరుసటి రోజు ఈ రైలు రాత్రి 1:30 గంటలకు తిరువన్నమలై చేరుకుంటుంది. మొత్తం 17 సర్వీసులను రైల్వే ఏర్పాటు చేసింది.
అదే విధంగా తిరువన్నమలై నుండి శుక్రవారం రాత్రి 11:10 గంటలకు బయలుదేరిన రైలు, మరుసటి రోజు సాయంత్రం 4:30 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది. ఈ సేవలు సెప్టెంబర్ 24 వరకు కొనసాగుతాయి.
ఈ రైలులో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఏసీ 2 టైర్ కోచులు-3, ఏసీ 3 టైర్ కోచులు- ఐదు, పది స్లీపర్ క్లాస్ కోచులు, నాలుగు జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచులు, రెండు లగేజ్ కమ్ బ్రేక్ వ్యాన్ ఉంటాయి.
ప్రయాణికులు రేపు ఉదయం 8 గంటల నుండి చర్లపల్లి - తిరువన్నమలై ఎక్స్ప్రెస్ స్పెషల్ కోసం అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.