English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌కు 2,800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు.. దేశంలోనే తొలిసారి, TGSRTC సంచలన నిర్ణయం!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌కు 2,800 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు.. దేశంలోనే తొలిసారి, TGSRTC సంచలన నిర్ణయం!

TGSRTC Plans 2800 Electric Buses To Hyderabad: దేశంలోనే తొలిసారిగా భారీ స్థాయిలో డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించి చరిత్ర సృష్టించింది తెలంగాణ ఆర్టీసీ. 2027 నాటికి హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పరిధిలోపు 2800 బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

 తెలంగాణ ఆర్టీసీ సంచలనం సృష్టించింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు భారీ మొత్తంలో హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ లోపల తిరగనున్నాయి. ప్రధానంగా భారీ స్థాయిలో డీజిల్ బస్సులను ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చే ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభించి చరిత్ర సృష్టించింది. కాలుష్య రహిత రవాణా దిశగా అడుగులు వేస్తోంది టీజీఎస్‌ఆర్‌టీసీ.   

2 /6

 హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్‌ పరిధిలోపు మొత్తంగా 2800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2027 నాటికి అది పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మొత్తంగా రూ.392 కోట్లతో 19 డిపోల్లో ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, పది కొత్త డిపోల్లో నిర్మాణానికి చేపట్టనున్నారు.   

3 /6

 పెరుగుతున్న కాలుష్యం దృష్ట్యా హైదరాబాద్లో పర్యావరణం పరంగా స్థిరమైన ప్రజారావాణాను ప్రోత్సహించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGSRTC)ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో సముదాయాన్ని విస్తరించాలని యోచిస్తుంది. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం డీజిల్ బస్సులను రెట్రోఫిట్టింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చడానికి ఒక వ్యూహాన్ని కూడా అమలు చేస్తోంది.  

4 /6

ఇప్పటికే నగరంలో ఆరు డిపోల్లో 325 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. అదనంగా 175 బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా 19 అదనపు డిపోల ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజల ఆరోగ్యపరంగా కూడా మేలని భావిస్తున్నారు.  

5 /6

టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ 2025 సెప్టెంబర్ 15న రెట్రోఫిట్టింగ్ ప్రాజెక్టు కోసం టెండర్లను కూడా ఆహ్వానించింది. అదే నెల 30వ తేదీ ప్రక్రియ కూడా ముగిసింది. 40 బస్సుల మార్పిడి కోసం కళ్యాణి పవర్ ట్రైన్ లిమిటెడ్ కు కాంట్రాక్టులు ఇచ్చారు.   

6 /6

ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.392 కోట్లు. ఇప్పటికే 2023లోనే ముషీరాబాద్ డిపో నుంచి ఒక డీజిల్ బస్సు ను ప్రైవేట్ సంస్థ సహకారంతో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుగా మార్చారు. ప్రస్తుతం ఈ బస్సు ఉప్పల్ డిపో కింద నడుస్తోంది. హైదరాబాద్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని ఆర్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వై నాగిరెడ్డి అన్నారు.

Hyderabad electric buses TGSRTC electric buses update Hyderabad ORR electric bus project TGSRTC 2800 buses plan

Next Gallery

Vaibhav Suryavanshi: టెన్త్‌ పరీక్షలు రాయనున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశి.. హాల్‌టిక్కెట్‌ చూశారా?