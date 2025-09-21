Hyderabad To Kodaikanal Trip: దసరా సెలవులు ఎక్కువగానే వచ్చాయి. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు పాలు ప్రాంతాల్లో దసరా సెలవులు ఎక్కువగా వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎక్కడైనా హిల్ స్టేషన్ చూడాలనే కోరిక మీకు ఉందా ? అయితే హిల్ స్టేషన్ కింగ్ అయినా కొడైకెనాల్ వెళ్లి రండి. హైదరాబాద్ నుంచి సులభంగా తమిళనాడులోని పలని హిల్స్ కొడైకెనాల్ సులభంగా వెళ్లి రావచ్చు. అక్కడ అందమైన లోయలు, జలపాతాలు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి .
దసరా సెలవుల సందర్భంగా కచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. కుటుంబంతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే సమయం. పిల్లలకు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు రావడంతో హ్యాపీగా హైదరాబాద్ నుంచి కొడైకెనాల్ ట్రిప్ వెళ్ళండి.
హైదరాబాద్ నుంచి కొడైకెనాల్ కి మధురై వరకు ఫ్లైట్లో వెళ్లవచ్చు. అక్కడ నుంచి కొడైకెనాల్ 120 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మీరు టాక్సీ లేదా బస్సు ద్వారా రెండు గంటల సమయంతో సులభంగా వెళ్లవచ్చు.
ట్రైన్ ద్వారా కూడా సులభంగా వెళ్లొచ్చు. ఈ హిల్ స్టేషన్ కి అతి దగ్గరలో 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో కొడైకెనాల్ రోడ్డు స్టేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి టాక్సీ, బస్ తీసుకొని నేరుగా హిల్ స్టేషన్ కి వెళ్లొచ్చు. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే మీరు సుదూర ప్రాంతానికి ఈ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
మీకు సొంతంగా కారులో వెళ్లాలనుకుంటే నేరుగా 1000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొడైకెనాల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఈజీగా వెళ్లొచ్చు. దీనికి 16 గంటల సమయం పడుతుంది. NH 44 ద్వారా వెళ్లవచ్చు. ఈ దారి గుండా వెళ్తే అందమైన జలపాతాలు, దృశ్యాలు మిమ్మల్ని మరింత ఆకట్టుకుంటాయి.
కొడైకెనాల్ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది కొడైకెనాల్ లేక్. ఇక్కడ సైక్లింగ్ కూడా చేయవచ్చు. 5 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ లేక్ అత్యంత సుందరంగా ఉంటుంది. పంట పొలాలు అందమైన పీఠభూములు మీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. కొండలు, పొగ మంచు, పచ్చదనం మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడికి రప్పిస్తాయి.
కొడైకెనాల్ కి వెళ్తే మర్చిపోకుండా మీరు తప్పకుండా సందర్శించాల్సింది గుణా కేవ్స్. అత్యంత అరుదైన వృక్షాలు ఇక్కడ ఉంటాయి. గుహలు ఇక్కడ ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి. ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా ప్రత్యేకమే. దసరా సెలవుల్లో మీరు ఈ బిజీ లైఫ్ కి బ్రేక్ తీసుకోవాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్.