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Tirumala Caravan Trip Cost: బస్సు కాదు.. రైలు కాదు.. కారవాన్‌లో హైదరాబాద్ నుంచి తిరుమలకు వెళ్తే ఖర్చు ఎంతో తెలుసా!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 12, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:58 PM IST

Tirumala Caravan Trip Cost:తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు వెళ్తుంటారు. సాధారణంగా బస్సు, రైలు లేదా సొంత కార్లలో ప్రయాణం చేస్తారు. అయితే ఇటీవల కారవాన్‌లో తిరుమల యాత్ర చేయడం కూడా ట్రెండ్‌గా మారుతోంది.

Hyderabad Tirupati Road Trip1/5

తిరుమల కారవాన్ యాత్ర

కారవాన్ అనేది ప్రయాణం, విశ్రాంతి, నిద్ర సదుపాయాలు ఒకే వాహనంలో ఉండే ప్రత్యేక వాహనం. కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో కలిసి సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించాలనుకునే వారు దీనిని ఎంచుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుమల వరకు సుమారు 600 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. రానుపోను కలిపి దాదాపు 1200 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ ట్రిప్‌ను 3 రోజులు, 2 రాత్రుల్లో పూర్తి చేయవచ్చు.  

Tirumala Tour2/5

హైదరాబాద్ తిరుపతి ట్రిప్

మొదటి రోజు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి కర్నూలు, కడప మీదుగా తిరుపతికి చేరుకోవచ్చు. మధ్యలో అవసరమైన చోట ఆగి భోజనం చేయడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం కారవాన్ ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రధాన సౌకర్యం. రెండో రోజు పూర్తిగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి కేటాయించవచ్చు. అలాగే తిరుచానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయాన్ని కూడా సందర్శించవచ్చు. మూడో రోజు తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించి హైదరాబాద్ చేరుకోవచ్చు.  

Caravan Travel Cost3/5

కారవాన్ టూరిజం

ఒక కారవాన్‌లో సాధారణంగా 6 నుంచి 8 మంది సౌకర్యంగా ప్రయాణించవచ్చు. సీటింగ్ పరంగా 10 నుంచి 12 మంది వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే కుటుంబాలు, స్నేహితుల బృందాలు ఈ ప్రయాణాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నాయి.  

Tirupati Caravan Journey4/5

తిరుమల దర్శనం

ఖర్చు విషయానికి వస్తే, కిలోమీటర్ ప్రాతిపదికన ఛార్జీలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుమల రౌండ్ ట్రిప్‌కు కారవాన్ అద్దె సుమారు రూ.80,000 నుంచి రూ.85,000 వరకు ఉండొచ్చు. టోల్ ఫీజులు, పర్మిట్ ఛార్జీలు, ఇతర పన్నులు కలిపితే మొత్తం ఖర్చు రూ.90,000 వరకు చేరే అవకాశం ఉంది.  

Hyderabad to Tirumala Caravan Trip5/5

తిరుపతి రోడ్ ట్రిప్

అయితే ఈ మొత్తాన్ని ప్రయాణికుల మధ్య పంచుకుంటే ఒక్కొక్కరికి వచ్చే ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. సౌకర్యం, ప్రైవసీ, కుటుంబంతో కలిసి గడిపే సమయం కోరుకునే వారికి కారవాన్ యాత్ర మంచి అనుభవంగా నిలుస్తుంది.

TAGS:
Hyderabad to Tirumala Caravan Trip
Tirupati Caravan Journey
Caravan Travel Cost
Tirumala Tour
Hyderabad Tirupati Road Trip
Caravan Tourism

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