/Tirumala: హైదరాబాద్‌ నుంచి తిరుమల వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. చర్లపల్లి నుంచి తిరుచానూరుకు వీక్లీ ట్రైన్ ప్రారంభం

Hyderabad to Tirupati New Weekly Express Train: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు రైల్వే శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. హైదరాబాద్ నుంచి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దర్శనానికి వెళ్లే భక్తుల కోసం చర్లపల్లి – తిరుచానూరు మధ్య కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసు ప్రారంభమైంది. ఈ కొత్త వీక్లీ టైన్ను కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి జెండా ఊపి అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
తెలంగాణ నుంచి తిరుమల దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు రైల్వే శాఖ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రైలు అనుసంధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ చర్లపల్లి – తిరుచానూరు మధ్య కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ టైన్ను కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు ఈ రైలు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా మారనుందన్నారు.
ఈ కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ప్రతి ఆదివారం ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. 17059 నెంబర్ గల చర్లపల్లి – తిరుచానూరు వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 9:30 గంటలకు చర్లపల్లిలో బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు అనగా సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు తిరుచానూరు చేరుకుంటుంది.
ఇక తిరుచానూరు తిరుపతి మధ్య రాకపోకలు సాగించే 17060 నెంబర్ గల (తిరుచానూరు – చర్లపల్లి) వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు తిరుచానూరులో బయలుదేరి, మరుసటి రోజు (మంగళవారం) ఉదయం 8:00 గంటలకు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
ఈ ట్రైన్ మల్కాజిగిరి, కాచిగూడ, మహబూబ్నగర్, గద్వాల్, కర్నూలు, డోన్, గుత్తి, తాడిపత్రి, కడప, రేణిగుంట మీరుదగా రాకపోకలు సాగిస్తోంది.
అన్ని వర్గాల ప్రయాణికులకు, సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఈ రైలులో మొత్తం 20 కోచ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. ఇందులో స్లీపర్ కోచ్లు, ఏసీ 3-టైర్ కోచ్లు , ఏసీ 2-టైర్ కోచ్లు, జనరల్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే షాక పేర్కొంది.