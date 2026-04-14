English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Traffic Diversion: నేడు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు.. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఈ ప్రాంతాల్లో డైవర్షన్లు!

Today Traffic Diversions In Hyderabad Wide: నేడు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతంల్లో ఈరోజు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో కీలక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. ప్రధానంగా సెక్రటేరియట్ నుంచి ట్యాంక్‌బండ్ చుట్టూ పరిసరాలు డైవర్షన్లు ఉంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

నేడు హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఈ మేరకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు సెక్రటేరియట్, లిబర్టీ, బషీర్ బాగ్, ట్యాంక్ బండ్ పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.   

2 /5

 అంతేకాదు 113, 6, 7Z, 8 వంటి ఆర్టీసీ బస్సుల మార్గాలకు కూడా డైవర్షన్ ఇచ్చారు. ప్రయాణికుల అంబేద్కర్ జంక్షన్, నెక్లెస్ రోటరీ వంటి ప్రాంతాలను నివారించి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెళ్లాలని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సూచించారు.   

3 /5

 సైఫాబాద్ నుంచి లిబర్టీ వెళ్లే ట్రాఫిక్ ఇక్బాల్ మినార్, రవీంద్ర భారతి వైపుగా మళ్లీస్తారు.. ఇక బషీర్ బాగ్ నుంచి సెక్రటేరియట్ వెళ్లే ట్రాఫిక్ అంబేద్కర్ జంక్షన్ నుంచి మళ్లింపులు ఉన్నాయి.   

4 /5

 లిబర్టీ నుంచి అంబేద్కర్ జంక్షన్‌ ట్రాఫిక్ బీఆర్‌కే భవన్ లేన్‌ నుంచి డైవర్షన్ చేస్తారు. అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ నుంచి లిబర్టీ వెళ్లే వాహనాలను అంబేద్కర్ జంక్షన్‌ దగ్గర మళ్ళీస్తారు. ఇక ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణం చేయనున్నాయి.   

5 /5

 రద్దీ ఉన్న రోడ్ల మార్గాలను కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వాహనదారులు వెళ్లడం మంచిదని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ప్రధానంగా అంబేద్కర్ జంక్షన్‌, సెక్రటేరియట్, ఇక్బాల్ మినార్, నెక్లెస్ రోటరీ, ఎన్టీఆర్ పార్క్‌ మార్గాల కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో ప్రయాణం చేయడం మంచిది.  

Next Gallery

Gold Rate Today: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. తులం బంగారం రూ. 26,000 డౌన్.. నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలివే..!!