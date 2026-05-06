Hyderabad: నేడు ఉప్పల్ స్టేడియం వైపు వెళ్తే చుక్కలే.. 12 గంటల పాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపు!

Traffic Restriction In Hyderabad Today: నేడు ఉప్పల్లో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ కారణంగా హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ప్రధానంగా ఉప్పల్ రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో ఈరోజు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది.  ఈ సందర్భంగా బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు నాగోల్- ఉప్పల్ -హబ్సిగూడ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
 ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే నేడు ఉప్పల్లో SRH vs PBKS మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు ఈ అంశాలు ఉన్నాయి.  

ప్రధానంగా నాగోల్ నుంచి ఉప్పల్- హబ్సిగూడ, బోడుప్పల్ నుంచి ఉప్పల్ -అంబర్ పేట్ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ విధించారు.  

 అంతేకాదు భారీ వాహనాల కూడా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో మార్పులు చేశారు. ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వినియోగించుకోవాలని పోలీసులు కూడా సూచిస్తున్నారు. మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సులు ఉపయోగించాలని కోరారు.   

 లేకపోతే ఈ సమయంలో స్టేడియం వద్ద భారీ వాహనాలు అనుమతి ఉండదు. లోపలికి మ్యాచ్ వీక్షించడానికి వచ్చిన వెహికల్స్ అనుమతి ఉంటుంది. ఈ రోజు SRH vs PBKS మ్యాచ్ సందర్భంగా ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.   

 అంతేకాదు ప్రేక్షకులకు స్టేడియం బయట వీఐపీ పార్కింగ్ తో పాటు నాలుగు చోట్ల పార్కింగ్‌కు ఏర్పాట్లు చేశారు. రద్దీ దృష్ట్యా ప్రేక్షకులు మెట్రో లేదా ఆర్టీసీ బస్సులను వాడాలని  మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ ఈ మేరకు సూచించారు.

