/హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. బోనాలు, రథయాత్రల వల్ల నేడు ఈ రూట్లలో భారీగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు!

నేటి నుంచి గోల్కొండ బోనాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఏడాదికి ఒకసారి ఆషాడ మాసంలో జరిగే అత్యంత వైభవమైన బోనాలు గోల్కొండ నుంచి ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్లో నెల రోజుల పాటు వైభవంగా సాగుతాయి. మరోవైపు జగన్నాథ రథచక్రాల హోరుతో నగరం ముస్తాబవుతున్న నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో నేడు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
హైదరాబాద్ సంస్కృతికి ప్రతీకగా గోల్కొండ ఎల్లమ్మకు తొలి బోనం సమర్పిస్తారు. లక్షలాది మంది తరలివచ్చే జగన్నాథ, బాలభద్ర, సుభద్ర సమేత రథోత్సవం కూడా ఈ నెల రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. అమ్మవారు ప్లేగు వ్యాధి నుండి లక్షలాది మందిని కాపాడారని నమ్ముతూ గోల్కొండ బోనాలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో గోల్కొండకు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి. రాందేవ్ గూడా నుంచి మక్కాయి దర్వాజా, గోల్కొండ కోట, లంగర్ హౌస్ నుంచి ఫతే దర్వాజా, షేక్ పేట్ నాలా, సెవెన్ టూంబ్స్ నుంచి బంజారా దర్వాజా మీదుగా గోల్కొండ కోట వరకు ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
అదేవిధంగా, జగన్నాథ రథయాత్ర నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు కొన్ని మార్పులు చేశారు. ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుంచి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వరకు సాగే ఊరేగింపు కోసం ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. మాసబ్ ట్యాంక్, లక్డికాపూల్, ఖైరతాబాద్, ఫిలింనగర్ రోడ్ నంబర్ 12 వైపు వెళ్లేవారు బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 1 నుంచి చెక్ పోస్ట్ వైపు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
ఇస్కాన్ రథయాత్ర భాగంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుంచి అశోక్ నగర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, నారాయణగూడ, హిమాయత్ నగర్, లిబర్టీ, బషీర్ బాగ్, గన్ ఫౌండ్రి, అబిడ్స్, మార్కెట్ మీదుగా మాలకుంట ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వరకు రథయాత్ర సాగుతుంది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు రోడ్ నంబర్ 12లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి.
బంజారాహిల్స్ వాహనదారులు ఫిలింనగర్, షేక్ పేట్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే రోడ్ నంబర్ 1, 10, జహీర్ నగర్, ఎన్టీఆర్ భవన్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అత్యవసర సమయంలో ట్రాఫిక్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 9010203626 కి కాల్ చేయవచ్చు.
గోల్కొండ బోనాల సందర్భంగా జూలై 16, 19, 23, 26 తేదీల్లో ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు గోల్కొండ కోట పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చే వాహనదారులు రాందేవ్ గూడా, లంగర్ హౌస్, షేక్ పేట్ వైపు ఉన్న ప్రత్యేక పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వాహనాలను నిలిపివేయాలి.