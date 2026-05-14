Hyderabad: హైదరాబాద్ వాహనదారులకు అలర్ట్.. దారుస్సలాంలో 45 రోజులపాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, కొత్త రూట్లు ఇవే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 14, 2026, 07:08 AM IST|Updated: May 14, 2026, 07:08 AM IST

45 Day Traffic Restrictions in Darussalam: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్ పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. దీనిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక సూచనలు కూడా చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని దారుస్సలాం పరిసర ప్రాంతాల ప్రయాణించే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచన చేశారు. ఇక్కడ ఆర్‌సీసీ బాక్స్ డ్రైన్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు నుండి చక్నావడి కల్వర్టు వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు 45 రోజులు చేపడుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

 హైదరాబాద్‌లోని దారుస్సలాం ప్రాంతంలో ఆర్ సీసీ బాక్స్ డ్రైనేజీ పనుల ప్రారంభం నేపథ్యంలో 45 రోజుల పాటు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. మే 13వ తేదీ నుంచి ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.  

డ్రైనేజీ పనుల నేపథ్యంలో తీవ్రంగా ట్రాఫిక్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని నియంత్రించడానికి పోలీసులు 24 గంటల పాటు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. అయితే ఈ ప్రాంతం కాకుండా ప్రత్యామ్నాయంగా సుమారు 45 రోజుల పాటు వాహనదారులు ఎంచుకోవాలని వారు కోరారు.   

 ఈ దారుస్సలాం డ్రైనేజీ పనుల నేపథ్యంలో మల్లేపల్లి, బోయ్‌గూడా కమాన్ ,ఆగాపుర నుంచి అలస్కా టీ జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను దారుస్సలాం దగ్గర్లోని ఏక్ మినార్‌ వైపునకు మళ్లిస్తున్నారు.   

అదేవిధంగా అలస్కా జంక్షన్‌ నుండి దారుస్సలాం వైపునకు వచ్చే వాహనాలన్నీ కోల్ కతా స్వీట్ హౌస్ వద్ద మళ్లించి చక్నావాడి లేన్‌ గుండా వాహనదారులను మళ్లింపులు చేపట్టారు.   

ప్రధానంగా ఈ డ్రైన్‌ పనుల నేపథ్యంలో పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా అలాగే వాహనదారులకు కూడా ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచించారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ మార్గాలకు బదులుగా వేరే మార్గాలను ఎంచుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.   

 అంతేకాదు ఈ ప్రాంతాల గుండా వెళ్లే ప్రయాణికులు ముందుగానే తమ గమ్య స్థానాలు చేరుకోవడానికి ప్లాన్ వేసుకోవాలన్నారు. డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపరిచే నేపథ్యంలో ఈ పనులు చేపట్టారు. ప్రజలు కూడా సహకరించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

