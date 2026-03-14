Hyderabad: వాహనదారులకు అలెర్ట్‌.. మెహదీపట్నం స్కైవాక్‌ నిర్మాణం, 2 రోజులు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!

Traffic Diversion In Hyderabad Mehedipatnam: హైదరాబాద్లోని వాహనదారులకు కీలక అలెర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్. మెహిదీపట్నంలో స్కైవాక్ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 14, 15 తేదీల్లో ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. రైతు బజార్, బస్ స్టాప్ ప్రాంతాల్లో ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. మార్చి 14, 15 అర్థరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మెహదీపట్నం రైతు బజార్, బస్ స్టాప్ ప్రాంతంలో స్కైవాక్ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులకు కీలక సూచన చేశారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. ప్రధానంగా మార్చి 14, 15 తేదీల్లో నిర్మాణ పనులు రాత్రి సమయంలో చేపడుతున్నారు.
ఈ రోజుల్లో అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో టోలిచౌకి, లంగర్ హౌస్, అత్తాపూర్ నుంచి మసాబ్ట్యాంక్ వచ్చే వాహనాలు వయా నానల్ నగర్, రేతిబౌలి పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ పిల్లర్ నెంబర్ 23 యూటర్న్ వద్ద మళ్లీస్తారు.
మాసబ్ ట్యాంక్, NMDC, SD కంటి ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చే వాహనాలు రేతిబౌలి, నానల్ నగర్ మీదుగా పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ నెంబర్ 2, 3 వయా మేరాజ్ కేఫ్ నుంచి మెహదీపట్నం పిల్లర్ నెంబర్ 15 మీదుగా మళ్లించి సాధారణ మార్గంలో కలుపుతారు.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా (@HYDTP) హ్యాండిల్ ద్వారా హెచ్చరికలు వాహనదారులకు చేశారు. మెహిదీపట్నం స్కైవాక్ నిర్మాణం కారణంగా ఈ మళ్లింపులు చేపట్టినట్లు వాహనదారులు సహకరించాలని కోరారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 9010203626 ట్రాఫిక్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కు కాల్ చేయాలని సూచించారు.
ప్రధానంగా అర్ధరాత్రి మార్చి 14, 15 తేదీల్లో ఈ నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎన్నుకోవడం మంచిది. నిర్మాణ పనుల సమయంలో రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి వాహనదారులు సహకరించాలని కోరారు.