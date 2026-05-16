One Month Traffic Diversion Parvath Nagar: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు. పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. ప్రధానంగా మూసాపేట్లోని పర్వత్ నగర్లో నెలపాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఇక్కడ సిసి రోడ్డు అభివృద్ధి పనుల నేపథ్యంలో ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. జయశంకర్ 23 స్టాచ్యూ ,RRR రెస్టారెంట్, వార్డ్ నెంబర్ 116 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్, మూసాపేట్ సర్కిల్, కూకట్పల్లి జోన్, మాదాపూర్ పరిధిలో ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని సూచించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లో రోడ్ల నిర్మాణం, విస్తరణలు లేదా తవ్వకాలు చేపట్టినప్పుడు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపడతారు. ఇటీవల దారుస్సలాం వద్ద డ్రైనేజీ పనుల నిమిత్తం ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. అయితే తాజాగా మూసాపేట్లోని పర్వత్ నగర్ సిసి రోడ్డు అభివృద్ధి పనుల నేపథ్యంలో కూడా నెల రోజులపాటు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి కల్లు కాంపౌండ్ నుంచి పర్వత్ నగర్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలన్నీ పర్వత్ నగర్ జంక్షన్ నుండి సున్నం చెరువు, 100 ఫీట్ రోడ్డు వైపుగా మళ్లిస్తున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు అడ్వైజరీ జారీ చేశారు.
ఇక్కడ సీసీ రోడ్డు అభివృద్ధి పనుల నేపథ్యంలో జయశంకర్ స్టాచ్యూ, వార్డు నెంబర్ 116 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్, మూసాపేట్ సర్కిల్, కూకట్పల్లి జోన్, మాదాపూర్ వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి.
ఈ పనులు జరిగే సమయంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ మళ్లింపులు చేపట్టినట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలియజేశారు. వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లడం వల్ల ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉంటాయని సూచించారు. పనులకు ఆటంకం కలగదని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు మూసాపేట్ పర్వత్ నగర్ పరిధిలో నెలరోజులపాటు ఉంటాయని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇక మూసాపేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, కూకట్పల్లి జోన్, మాదాపూర్ వెళ్లే మార్గాలలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.