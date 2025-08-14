Traffic Diversion Due To Independence Day 2025: రేపు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. గోల్కొండ ఫోర్ట్ రాణీ మహల్ లాన్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆగస్టు 15వ తేదీ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టినట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేడుకల సందర్భంగా గోల్కొండ ఫోర్ట్ రాందేవ్ గూడా నుంచి గోల్కొండ వెళ్లే మార్గం మూసి వేయనున్నారు. ఉదయం 6:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:00 వరకు వాహనదారులకు రూట్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ వైపుగా వచ్చే వాహనాలను టివోలీ జంక్షన్కు మళ్లిస్తున్నారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి.
ఇక రేపు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గోల్డ్ క్లబ్, 7 టూంబ్స్ నుంచి గోల్కొండ వైపుగా వచ్చే వాహనదారులకు జామాలియా దర్వాజా వైపు మళ్ళించారు. ఇక గోల్కొండ బస్ స్టాప్ వద్ద జిహెచ్ఎంసి గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాహనదారులను మోతీ మహల్ క్రాస్ రోడ్డు వైపుగా మళ్ళిస్తున్నారు.
ఇంక తవాకల్ స్టోర్ బడా బజార్ వైపు నుంచి గోల్కొండకు వచ్చే వాహనాలను జిహెచ్ఎంసి ఐలాండ్ వైపుగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక ఇబ్రహీం మెడికల్ హాల్ చోటా బజార్ నుంచి గోల్కొండకు వచ్చే వాహనాలను మోతీ దర్వాజా వైపుగా మళ్ళిస్తారు.
ఇక నార్సింగి, టిప్పు ఖాన్ బ్రిడ్జి నుంచి వచ్చే వాహనాలు గోల్కొండ ఫోర్ట్ కు వెళ్లాలంటే రాందేవ్ కూడా జంక్షన్ నుంచి ట్రాఫిక్ వాహనాలు మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఈ ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ బాల హిస్సార్, బడా బజార్ మసీదు వద్ద విఐపి, ఎమ్మెల్యేల వాహనాల పార్కింగ్కు కేటాయించారు. ఇక స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గోల్కొండకు వచ్చే ప్రభుత్వ అధికారులకు గోల్కొండ బస్ స్టాప్ వద్ద కూడా పార్కింగ్ కేటాయించారు.
ప్రభుత్వం అధికారులతో పాటు సాధారణ ప్రజలకు కూడా ఫుట్ బాల్ గ్రౌండ్ ,గోల్కొండ లా కాలేజ్ వద్ద పార్కింగ్ కేటాయించారు. దీంతో పాటు జిహెచ్ఎంసి ఓవైసీ గ్రౌండ్ కూడా పోలీసు ఇతర గవర్నమెంట్ అధికారులకు వాహనాలు పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మీడియా వాళ్లకు ఏరియా హాస్పిటల్ వద్ద పార్కింగ్ కేటాయించారు.