/Traffic Restriction: హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో నేడు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. బీబీ కా అలవా ఎలిఫెంట్ ట్రయల్ వాక్ రూట్ మ్యాప్ ఇదే!

Hyderabad Bibi ka Alawa Elephant Walk Traffic Alert: హైదరాబాద్ వాసులకు ముఖ్య గమనిక.. ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. శనివారం, జూన్ 20వ తేదీన ఎలిఫెంట్ ట్రయల్ వర్క్స్ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, మళ్లింపులు చేపడుతున్నట్లు ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు. చార్మినార్, మదీనా ఎక్స్ రోడ్, యకత్పుర, పురానీ హవేలీ, ఛాదర్ఘాట్ వంటి ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని ట్రాఫిక్ నిబంధనల నేపథ్యంలో, వాహనాలను సునార్ గల్లి నుండి డబీర్ పుర దర్వాజా, గంగానగర్ నాలా, యకుత్పురా వైపు మళ్లిస్తున్నారు. బీబీకా అలవా ఎలిఫెంట్ ట్రయల్ నేపథ్యంలో జూన్ 20, శనివారం ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు అమలులో ఉన్నాయి.
ఈ క్రమంలో షేక్ ఫైజ్ కమాన్ వైపు వాహనాల రాకను నిషేధించారు. జబ్బర్ హోటల్ నుండి డిబీర్ పురా దర్వాజా, చంచల గూడ వైపు వాహనాలను మళ్లిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఈ ఊరేగింపు సమయంలో గంగానగర్ నాలా, యకుత్పుర వద్దకు చేరుకున్నప్పుడు, పురానీ హవేలీ నుండి వచ్చే వాహనాలను ఇతిబార్ చౌక్ వైపు అనుమతించరు.
ఎలిఫెంట్ ట్రయల్ ఊరేగింపు గంగానగర్ నాలా, ఇతిబార్ చౌక్, కోట్ల అలీజా, చార్మినార్, మిరాలాం మండి వంటి ప్రాంతాల్లో జరగనుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాల్లో వాహనాలు వెళ్లకపోవడమే మంచిది. అంతేకాకుండా మొగల్పురా, మదీనా, నయాపూల్, ఛాదర్ఘాట్, నూర్ఖాన్ బజార్, సాలార్జంగ్ మ్యూజియం, శివాజీ బ్రిడ్జి నుండి వచ్చే వాహనాలను కూడా వివిధ పాయింట్ల వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టారు.
హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ, టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల కోసం కూడా రంగ మహల్, అఫ్జల్ గంజ్ ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ల వద్ద ఉదయం 10 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు మళ్లింపులు ప్రకటించారు. కేవలం ఖాలీఖబర్, మిరాలాం మండి రోడ్ల ద్వారా మాత్రమే వాహనాల రాకపోకలు సాగుతాయి.
ట్రాఫిక్ విషయంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎమర్జెన్సీ నంబర్ 9010203626ను సంప్రదించాలని పోలీసులు సూచించారు. ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే ఈ మార్గాలకు బదులుగా ఇతర మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని కోరారు.