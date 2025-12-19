Traffic Restrictions: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. రాష్ట్రపతి పర్యటన వేళ ఈ రూట్లలో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!

Hyderabad Traffic Restrictions Imposed: హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు విధించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రాష్ట్రపతి భవన్ పర్యటన వేళ డిసెంబర్ 19వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ నిలిపివేయనున్నారు లేదా మళ్లించనున్నారు. భారత రాష్ట్రపతి హైదరాబాద్లోని రాష్ట్రపతి నిలయం సందర్శించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీవీఐపీ, వీఐపీ కదలికల కారణంగా ఉప్పల్లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు జారీ చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్లో ఈరోజు ఉదయం నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపడుతున్నారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ము రాష్ట్రపతి భవన్ సందర్శన నిమిత్తం వీవీఐపీ, వీఐపీ కదలికల కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు.
ప్రధానంగా ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే ట్రాఫిక్ నిలిపివేతలు లేదా మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. 2025 డిసెంబర్ 19వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు.
అందుకే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలో వెళ్లాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ప్రధానంగా నాగోల్ మూసి బ్రిడ్జ్, నాగోల్ మెట్రో యూటర్న్, రాజ్యలక్ష్మి యూటర్న్, ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్, హోటల్ 2020, ఎల్ఎఫ్జేసీ యూటర్న్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సిగ్నల్, రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం గల్లి, ఏక్ మినర్ యూటర్న్, జెన్ప్యాక్ట్ యూ టర్న్.
ఈ ప్రాంతాల్లో కొంత సమయం వరకు ట్రాఫిక్ నిలిపి వేస్తారు లేదా మళ్ళించే అవకాశం ఉంది. అందుకే వాహనదారులు ఈ ట్రాఫిక్ సూచనలు గమనించి ఆ సమయంలో తమ ప్రయాణాలు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని ఉప్పల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 22వ తేదీ ప్రెసిడెంట్ హైదరాబాద్ నుంచి తిరుగు ప్రయాణంలో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు హకీంపేట ఎయిర్పోర్ట్ స్టేషన్, వై జంక్షన్ బొల్లారం చెక్పోస్ట్, కావుకూరు రోడ్డు, రిసాల బజార్ , డౌన్ టౌన్, అల్వాల్ టీ జంక్షన్ ,సత్యా పెట్రోల్ బంక్, లోతుకుంట టి జంక్షన్, కార్ఖానా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు.