First Unseasonal Rains In Hyderabad: హైదరాబాద్లో తొలి అకాల వర్షాలు కురవనున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. ఇవి 2026 మొదటి అకాల వర్షాలతోపాటు వడగళ్ల వానలు కూడా. ఈ నెలలో వచ్చేవారం మూడు రోజులపాటు అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని దీంతోపాటు రాత్రి సమయంలో పొగ మంచుతో కూడుకుని ఉంటుందని కూడా అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని ఐఎండీ సూచిస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
వచ్చే వారంలో హైదరాబాద్లో అకాల వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వడగళ్ల వానలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక 2026 లో ఇది మొదటి అకాల వర్షాలు అవ్వనున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో వచ్చేవారం 20 నుంచి 48 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్టు ప్రకారం ఈ ఫిబ్రవరి 22, 23, 24 తేదీల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు మూడు రోజులు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అకాల వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక పలు ప్రాంతాల్లో చిరుజల్లులు కురుస్తాయని అంచనా..
ప్రధానంగా వరంగల్ ,సిద్దిపేట ,ఖమ్మం ,కరీంనగర్, సూర్యాపేట, భద్రాచలంతోపాటు మరిన్ని జిల్లాల్లో ఈ వడగళ్ల వానలు, వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 నుంచి 40 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అవ్వచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇక భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఉదయం కాస్త ఎండగా ఉంటూ.. రాత్రి వేళలో పొగ మంచు పేరుకుని ఉండనుంది. ఈనెల ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ వరకు వాతావరణ పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటాయని ఐఎండీ అంచనా. అయితే వర్షాలు, వడగళ్ల వాన దృష్ట్యా వచ్చేవారం ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచిస్తోంది.
ఈ వాతావరణం దృష్ట్యా ప్రజలు తమ ప్రయాణాలను చేసుకోవాలని ఐఎండీ సూచిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ జిల్లాలోని రైతులు కూడా తమ పంటకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఇక రానున్న ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన ఈ వాతావరణ పరిస్థితులకు సంబంధించి మరింత అప్డేట్ వస్తుందని పేర్కొంది.