No Water Supply In Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలెర్ట్.. పలు ప్రాంతాల్లో రెండు రోజులపాటు నేటి సరఫరా బంద్ కానుంది. కృష్ణ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్టు ఫేస్ 3 పంపింగ్ సంబంధించి భారీ లీకేజీకి మరమ్మతులు చేయనున్నారు .ఈ నేపథ్యంలో రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజులపాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుందని జలమండలి తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రతిరోజూ.. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రోజు విడిచి రోజు నీటి సరఫరా చేస్తుంది హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్. అయితే, కొన్ని రిపెయిర్ల కారణంగా అప్పుడప్పుడు నీటి సరఫరా బంద్ చేస్తారు. రెండు రోజులపాటు హైదరాబాద్లో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.
హైదరాబాద్ జలమండలి అధికారులు పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా ఉండదని ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు రెండు రోజులపాటు వీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మాదాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, మెహదీపట్నం, వనస్థలిపురం, ఉప్పల్ ,బోడుప్పల్ వంటి ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది.
కృష్ణ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్టుకు ఫేస్ 3 పంపింగ్ సంబంధించిన భారీ లీకేజీకి మరమ్మతులు చేయనున్న నేపథ్యంలో రేపు, ఎల్లుండి రాంపల్లి, సరూర్ నగర్, బండ్లగూడ, శంషాబాద్, నాగోల్ తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా నీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. సహకరించాలని ప్రజలను కోరుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో రేపు ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఎల్లుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మరమ్మతులు చేపట్టనున్నారు. 2375 ఎంఎం డయామీటర్ పైప్ లైన్ కొండాపూర్, గోల్కొండ వద్ద రిపేయిర్ జరగనుంది. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజి బోర్డు ప్రజలకు అలర్ట్ ప్రకటించింది
ఇక ఈ హెచ్ఎండబ్ల్యుఎస్ఎస్బీ పరిసర ప్రాంతాల్లోని వారు నీటి నిల్వ ఉంచుకోవాలని కూడా సూచించింది అధికారులు వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టి యథావిధిగా నీటి సరఫరా కొనసాగించనున్నారు.