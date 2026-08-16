సింగూరు ప్రాజెక్టు పైప్లైన్ మరమ్మతుల వల్ల నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 24 గంటలపాటు, అంటే ఆగస్టు 17 నుండి 18వ తేదీ వరకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. ప్రధానంగా బీహెచ్ఇఎల్, చందానగర్, కేపీహెచ్బీ, బోరబండ, అమీర్పేట్ వంటి ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. ఆగస్టు 17 నుండి 18వ తేదీ వరకు హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 24 గంటల పాటు నీటి సరఫరా ఉండదు. సింగూరు ప్రాజెక్ట్ పైప్లైన్ మరమ్మతుల కారణంగా ఆగస్టు 17 ఉదయం 10 గంటల నుండి 18వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుంది.
దీనివల్ల బీహెచ్ఇఎల్, చందానగర్, కేపీహెచ్బీ, బోరబండ, అమీర్పేట్, బంజారాహిల్స్, కొండాపూర్, హఫీజ్పేట్, హైదరాబాద్, మణికొండ వంటి ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత ఏర్పడనుంది.
ఈ మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై, సివరేజి బోర్డు తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం కలగనున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. సింగూరు మెయిన్ ప్రాజెక్టులోని 168 డయామీటర్ పంపింగ్ పైప్లైన్ మరమ్మతుల కారణంగా ఈ నిలిపివేత చేపట్టారు.
బల్క్ కనెక్షన్స్ ఉన్న భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రానిక్స్ (BHEL) పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు గాయత్రీ నగర్, బోరబండ, ఈఎస్ఐ, కోకాపేట, మణికొండ, షేక్పేట్, నర్సింగి ప్రాంతాల్లో కూడా నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుంది.
అదేవిధంగా ఎస్ఆర్ నగర్, ఎర్రగడ్డ, ఎల్లారెడ్డిగూడ, అమీర్పేట్, వెంగళరావు నగర్, సనత్ నగర్, నిమ్స్, బంజారాహిల్స్, సోమాజిగూడ, బిఎస్ మక్త, ఎంఎస్ మక్త, కొండాపూర్, ఆదిత్య నగర్, ప్రేమ్ నగర్, హఫీజ్పేట్, గోకుల్ ప్లాట్స్, మయూరి నగర్, మలేషియన్ టౌన్షిప్, హైదరాబాద్, రెడ్డి ల్యాబ్స్, కోకాపేట, బొల్లారం వంటి ప్రాంతాల్లో తక్కువ ప్రెజర్తో కూడిన నీటి సరఫరా మాత్రమే ఉంటుంది.