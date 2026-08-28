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రేపు గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్ సహాకీలక ప్రాంతాల్లో తాగునీరు నిలిపివేత.. HMWSSB కీలక ప్రకటన!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 28, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:11 AM IST

Hyderabad Water Supply Disruption August 29: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. రేపు పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిపివేత. బండ్లగూడ క్రాస్ రోడ్ వద్ద జరుగుతున్న డ్రైనేజీ పనుల కారణంగా నీటి సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల బండ్లగూడ, శంషాబాద్, సులేమాన్ నగర్, గంధం, గచ్చిబౌలి, జూబ్లీహిల్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.
 

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హైదరాబాద్

హైదరాబాద్ ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక. రేపు, ఆగస్టు 29వ తేదీ ఉదయం 10:00 గంటల నుండి ఆగస్టు 30 ఉదయం 10:00 గంటల వరకు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. బండ్లగూడ క్రాస్ రోడ్ వద్ద పనుల వల్ల ఈ అంతరాయం కలగనుంది.  

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జలమండలి

దీని ప్రభావం శాస్త్రీపురం, బండ్లగూడ, శంషాబాద్, దుర్గ నగర్, సులేమాన్ నగర్, అత్తాపూర్, కిస్మత్‌పూర్, అల్లబండ, బోజగుడ్డ, గంధం గూడ, ప్రసన్న నగర్, గచ్చిబౌలి, షేక్ పేట్, మాదాపూర్ వంటి ప్రాంతాలపై ఉంటుంది.  

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నీటి సరఫరా బంద్

బండ్లగూడ క్రాస్ రోడ్ జంక్షన్ వద్ద ఉన్న 1500 ఎంఎస్ డయా మీటర్‌ గ్రావిటీ మెయిన్ కృష్ణ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్టులోని 3-మెయిన్-1 పనుల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ తాగునీటి సరఫరా నిలిపివేయబడుతోంది.  

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ఆగస్టు 29 హైదరాబాద్ నీటి కోత

మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తక్కువ ప్రెషర్‌తో నీటి సరఫరా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు (HMWSSB), ప్రజలు ముందస్తుగా నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని, నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని సూచించింది.  

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HMWSSB వాటర్ బంద్

ఈ మరమ్మతుల కారణంగా ఆగస్టు 29 ఉదయం 10 గంటల నుండి ఆగస్టు 30 ఉదయం 10 గంటల వరకు నీటి సరఫరా నిలిచి ఉంటుంది.

TAGS:
Hyderabad Water Supply Disruption August 29 2026
HMWSSB Water Supply Shutdown News

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