/హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు అలర్ట్.. మియాపూర్, లింగంపల్లితో సహా పలు ప్రాంతాల్లో రేపు నీళ్ల బంద్.. కారణమిదే!

హైదరాబాద్ వాసులకు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం. రేపు ఆగష్టు 5వ తేదీ బుధవారం పలు ప్రాంతాల్లో మంచినీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరవాసులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మంజీరా ప్రాజెక్టు పరిధిలోని కలబ్గూర్ సబ్స్టేషన్లో మరమ్మతుల కారణంగా రేపు ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. మంజీరా ప్రాజెక్టు పరిధిలోని సబ్ స్టేషన్లో మరమ్మతులు జరగనున్నందున, రేపు ఆగస్టు 5వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
దీనివల్ల భాగ్యనగర్ వాసులు ముందుగానే అప్రమత్తమై, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా ఆర్సిపురం, లింగంపల్లి, చందానగర్, మియాపూర్, బీరంగూడ, అమీన్ పూర్, బీహెచ్ఈఎల్, హఫీజ్పేట వంటి ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
దీనితో పాటు బల్క్ కనెక్షన్లకు కూడా నీటి సరఫరాలో అంతరాయం కలగనున్నట్లు జలమండలి తెలిపింది. ప్రజలు ముందుగానే విషయాన్ని గ్రహించి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్ స్టేషన్ 33 కెవి అవుట్డోర్ వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మరమ్మతుల కారణంగా ఈ సరఫరా నిలిచిపోతుంది
ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు నిన్న ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అంతేకాకుండా అశోక్ నగర్, జ్యోతి నగర్, లింగంపల్లి, మదినగూడ, మియాపూర్, బీరంగూడ, భాగ్యనగర్ కాలనీ, బిహెచ్ఎల్ ఫ్యాక్టరీ, బిహెచ్ఎల్ టౌన్షిప్ ప్రాంతాల్లో కూడా నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది.
ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుందని ముందుగానే గ్రహించి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఎస్బీ బోర్డు సూచించింది. మరమ్మతులు పూర్తయిన వెంటనే నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తామని బోర్డు తెలిపింది.