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Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా నిలిపివేత..!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:08 AM IST

Today Drinking Water Disruption In Hyderabad: హైదరాబాద్ ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక. పైప్‌లైన్‌ లీకేజీలు ఇతర  కారణాల వల్ల నగరంలో అక్కడక్కడా నీటి సరఫరా నిలిపివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. మంజీరా వాటర్ సప్లై మెయిన్ పైప్‌లైన్‌లో రుద్రారం వద్ద పెద్ద లీకేజీ రావడంతో, ఈరోజు జూన్ 12, శుక్రవారం నాడు హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిపివేస్తున్నట్లు వాటర్‌ బోర్డ్‌ అధికారులు తెలిపారు.
 

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తాగునీటి సరఫరా

రుద్రారంలోని మంజీరా ఫేస్ 2 వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ ప్రధాన పైప్‌లైన్‌లో లీకేజీ తలెత్తడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజీ బోర్డు వెల్లడించింది.  

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హైదరాబాద్ తాగునీటి సరఫరా నిలిపివేత

ఈ లీకేజీని మరమ్మతు చేయడానికి ఈరోజు నీటి సరఫరాను నిలిపివేస్తున్నారు. దీనివల్ల నగరంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలపై ప్రభావం పడనుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఈరోజు నీటి సరఫరా ఉండబోదు.  

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జలమండలి అత్యవసర ప్రకటన

ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆర్‌సీ పురం, అశోక్ నగర్, జ్యోతి నగర్, లింగంపల్లి, చందానగర్, గంగారం, మదినగూడ, మియాపూర్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా ఉండదు. కావున ఈ ప్రాంతాల నివాసితులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.   

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హైదరాబాద్ వాటర్ సప్లై నిలిపివేత

దీనితో పాటు బీరంగూడ, అమీన్ పూర్, ఎర్రగడ్డ, ఎస్ఆర్ నగర్, అమీర్‌పేట్, భాగ్యనగర్ కాలనీ, కేబిహెచ్‌బి కాలనీ, కూకట్‌పల్లి, ప్రగతి నగర్ ప్రాంతాల్లో కూడా జూన్ 12న నీటి సరఫరా నిలిపివేత ఉంటుంది.  

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హైదరాబాద్ తాగునీటి సమస్యలు

ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజీ బోర్డు నివాసితులకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. నీటిని పొదుపుగా వాడుకోవాలని కోరుతూనే, మరమ్మతు పనులు పూర్తయిన వెంటనే తిరిగి యథావిధిగా నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తామని బోర్డు తెలిపింది.

TAGS:
hyderabad water supply disruption today
HMWSSB water supply alert
hyderabad water crisis news

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